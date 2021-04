SAN SEVERO – IL COMUNE DI SAN SEVERO CELEBRA IL 25 APRILE

Anche quest’anno, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ANPI San Severo (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) terrà una cerimonia per celebrare la Giornata.

L’evento si terrà rispettando le disposizioni nazionali volte alla prevenzione della diffusione del contagio Covid, in modalità statica con assenza di corteo, osservando le distanze sociali prescritte dall’ultimo DPCM del 2 marzo (valido fino al 30 aprile) e le altre misure di contenimento.

Nella mattinata di domenica 25 aprile il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, insieme al Presidente A.N.P.I. di San Severo Severino Cannelonga, deporranno una corona di alloro alla Lapide di Piazza Municipio, al Monumento ai Caduti di Piazza Allegato e in prossimità della targa della via dedicata al combattente Ugo Salvitto. Non è ovviamente previsto alcun corteo.

SAN SEVERO, 22 APRILE 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo