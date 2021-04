Lo streaming sostituirà la televisione? Per il prossimo triennio la Serie A va in diretta streaming su Dazn

Lo streaming sostituirà la televisione?

Che siamo testimoni di una rivoluzione epocale è sotto gli occhi di tutti e la recente questione legata alla nascita di una SuperLega di calcio tra i club più ricchi d’Europa è solo l’ultimo episodio del sisma sociale e culturale cui assistiamo da qualche anno a questa parte. All’interno di un simile contesto, uno dei settori che è cambiato maggiormente sotto la spinta propulsiva della digitalizzazione è quello dell’intrattenimento, in particolar modo quello dello streaming che sembra destinato a stravolgere per sempre un mondo che, eccetto piccoli cambiamenti, si reggeva su equilibri esistenti da decenni.

Per il prossimo triennio la Serie A va in diretta streaming su Dazn

Dopo più di 15 anni di riproduzione sui canali satellitari di Sky o sul digitale terrestre di Mediaset Premium, per il prossimo triennio la Serie A andrà in scena su Dazn e sarà visibile solo ed esclusivamente in streaming. Come raccontato anche da un articolo di LavocediSanSevero.it, le società di Serie A, allettate dalle faraoniche cifre offerte dalla società britannica, probabilmente hanno fatto il passo più lungo della gamba e c’è ancora da capire quale sarà effettivamente la qualità del servizio offerto da Dazn. L’Italia resta uno dei ultimi paesi europei in termini di banda larga, i disservizi legati all’utilizzo di internet sono all’ordine del giorno ed è sembrata prematura l’assegnazione dei diritti del massimo campionato italiano a una società che fa dello streaming il proprio cavallo di battaglia. A prescindere da come andranno le cose, la sensazione è che il mercato dei diritti televisivi nostrano avesse bisogno di uno scossone e non è un caso che una scelta analoga è stata fatta anche dalla UEFA che ha ceduto i diritti delle prossime tre edizioni della Champions League a un colosso come Amazon Prime Video che la trasmetterà solo in streaming.

Sky Go e Rai Play: esperienze soddisfacenti?

Sono anni che l’azienda leader delle telecomunicazioni Sky si serve della propria piattaforma di riproduzione video in streaming, denominata Sky Go, ma i risultati non sono sempre stati soddisfacenti. A dire il vero, il confronto con altre società specializzate nello streaming è stato spesso impietoso e ciò in quanto il principale limite del servizio offerto dalla compagnia britannica risiede nell’impossibilità di riprodurre in mirror sharing da PC, da tablet e da smartphone. Una scelta anacronistica che limita l’utilizzo del servizio da parte degli utenti e che si inserisce all’interno di un contesto che, invece, sta facendo di tutto per venire sempre di più incontro alle esigenze della clientela. Un esempio virtuoso in tal senso è sicuramente rappresentato da Rai Play, la cui app vanta più di 10 milioni di download solo su dispositivi Android, che negli anni ha saputo migliorare sensibilmente la qualità del proprio servizio per assecondare le nuove esigenze dei telespettatori, ormai abituati a utilizzare portali di riproduzione video in streaming sia per guardare dei programmi in diretta, sia per godere del servizio on demand che consente la visione di migliaia di contenuti tra film, serie televisive, documentari e programmi di approfondimento.

Lo streaming è tra i segreti del successo dei giochi online

Un altro settore che ha risentito favorevolmente dell’avvento dello streaming è stato quello dei videogame. La riproduzione di sessioni di game streaming è diventata parte integrante dell’esperienza ludica in senso stretto, tanto che sono sempre di più i giocatori che si sono creati un vero e proprio lavoro “streammando” le proprie sessioni di gioco su portali come Twitch e Youtube. Tanto per intenderci, nel solo 2020 Twitch ha visto crescere i propri utenti di più dell’80% rispetto ai 12 mesi precedenti ed è ormai uno dei social più utilizzati in assoluto. Anche il gioco d’azzardo è cresciuto grazie allo streaming, con le società di scommesse che sempre più spesso mettono a disposizione della propria utenza decine di tavoli in cui croupier in carne e ossa accompagnano i giocatori in partite ai classici giochi da casinò come poker, blackjack e roulette. Sono talmente tante le agenzie di scommesse attive e le piattaforme di casinà live che sorge l’esigenza di recensire e confrontare le offerte dei vari portali a disposizione dei clienti ed è proprio a tale scopo che sul sito di Casinos.it vengono messe a disposizione le recensioni degli utenti e le valutazioni delle offerte di ciascun fornitore, con tanto di sezioni tematiche per bonus, promozioni speciali e giochi offerti.

Il mondo come l’abbiamo conosciuto sino a poco tempo fa non esiste più e la sensazione è che questo sia solo l’inizio di una nuova era in cui a farla da padrone sarà il digitale.