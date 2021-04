SAN SEVERO – 25 APRILE, IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO

In occasione della ricorrenza della Festa Nazionale del 25 aprile, LXXVI anniversario della Liberazione d’Italia, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“ Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

La grave pandemia che ci sta affliggendo non è ancora sconfitta e molti di noi ne portano i segni – a volte, anche il dolore profondo della perdita di una persona cara –, tuttavia la Festa Nazionale del 25 aprile Anniversario della Liberazione d’ Italia, di cui ricorre il LXXVI, non può assolutamente essere dimenticato.

Il mio pensiero colmo di riconoscenza e gratitudine va a quanti hanno combattuto, spesso sacrificando la propria vita, per la Libertà dell’Italia e dell’Europa dalla occupazione nazi-fascista, per sconfiggere il totalitarismo che, per più di vent’anni della nostra storia, ha conculcato i diritti civili e politici degli Italiani.

Dai Valori più autentici della Resistenza nasce la nostra Costituzione, nobile frutto dell’ “idem sentire” tra uomini che, pur provenendo da culture diverse, posero le garanzie necessarie alla tutela della libertà e della democrazia appena riconquistata, a costo di gravi lutti ed enormi sacrifici.

E’ innegabile che siamo tutti provati a causa della emergenza sanitaria, ma gli Italiani continuano con generosità, degna di ogni plauso, a fare il proprio dovere per vincere questa fondamentale battaglia per la salute di tutti e per la rinascita della nostra amata Italia, battaglia che può essere vinta solo se poniamo massimo impegno nella campagna di vaccinazioni.

E’ il momento dello sforzo comune contro il nemico comune: nulla può essere concesso alle polemiche strumentali!

E’ il momento della unità di tutti gli Italiani che, unitamente a tutti gli Europei e a tutti gli uomini del mondo, devono avere come unico fine la debellazione del virus.

Sono convinto che l’ unità di intenti tra tutti noi ci porterà alla conclusione del più difficile periodo che il mondo intero abbia vissuto dalla fine del secondo conflitto mondiale.

E sono certo che il nostro Paese saprà, come sempre, risorgere in nome di quei Valori che nascono dalla Guerra di Liberazione e che oggi costituiscono il patrimonio morale condiviso di una intera Nazione. “

San Severo, 22 aprile 2021

IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis