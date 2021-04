FOGGIA – LIBERAZIONE, FIORI ALLA TARGA ANPI DI PALAZZO DOGANA

NOTA ANPI: LE PRECISAZIONI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA

In merito alla richiesta avanzata dal Presidente del Comitato provinciale dell’Anpi di Capitanata, Michele Galante, di deporre una corona di fiori davanti alla lapide posta sullo scalone di Palazzo Dogana, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha precisato che non c’è stato alcun diniego formale all’iniziativa, trattasi solo di una nota non riscontrata e sfuggita per un mero disguido. Nel porre le sue sentite scuse per l’inconveniente occorso, ha autorizzato, nonostante le restrizioni imposte dalla situazione pandemica, l’apertura di Palazzo Dogana, manifestando piena vicinanza all’Anpi, nella mattinata del 25 Aprile. Del resto, la festa della Liberazione è il simbolo della lotta alla repressione che vede coinvolte tutte le Istituzioni, quale segno di compartecipazione e affermazione della libertà e della democrazia conquistate con abnegazione e sacrificio.