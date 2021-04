SAN SEVERO – Concorso per la valorizzazione del centro storico di Recanati”: selezionato per la partecipazione il gruppo di progettazione dell’architetto di San Severo Alessio Scarale. I rallegramenti dell’A.C.

Il gruppo di progettazione dell’architetto di San Severo Alessio Scarale è stato selezionato per la partecipazione al “Concorso per la valorizzazione del centro storico della città di Recanati”, il cui iter partirà il 6 maggio con una video-conferenza di presentazione del progetto. Molti i nomi importanti del panorama nazionale inseriti nella griglia dei nove gruppi selezionati per la presentazione delle proposte: tra questi Studio Bargone Associati e DiverseRighe Studio, a seguito di una lunga e attenta valutazione dei tantissimi curricula e proposte ricevuti da parte dell’Ente banditore. Fanno parte del raggruppamento l’arch. G. Alessio Scarale – StudioAssaus (capogruppo); arch. Ilaria Petreni – Aria D, arch. Francesca Cattaneo; arch. Stefano Campanozzi; dott. Michele Trimarchi – Tools for Culture; dott. Davide D’Arcangelo – Next4; dott.ssa Francesca Galanti – Speriventure.

“Esprimo a titolo personale e per conto dell’intera Giunta Comunale le mie felicitazioni ed i rallegramenti più sentiti – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – all’arch. Scarale, che, insieme al suo gruppo ormai consolidato, si appresta a vivere una nuova sfida in un altro contesto molto interessante, partendo da quanto di buono espresso in altre situazioni. Siamo orgogliosi di questo nuovo importante traguardo che è stato raggiunto e formuliamo i nostri migliori auspici!”.

Il gruppo di lavoro è stato costituito non molto tempo fa dagli studi di architettura di Alessio Scarale e Ilaria Petreni; si è già cimentato negli ultimi due anni in diversi progetti che riguardano importanti centri storici italiani, come quelli di Pienza e di Trequanda, in provincia di Siena, o quello dell’isola di Pantelleria in provincia di Trapani. Nei prossimi mesi, con ogni probabilità entro la fine dell’estate, si dovrebbe conoscere l’esito di questa rilevante competizione nazionale per la scelta del progetto di riqualificazione e valorizzazione del centro che sarà poi realizzato.

SAN SEVERO, 24 aprile 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo