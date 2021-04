SAN SEVERO – I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE: “Dopo 20 anni il Sindaco e la sua maggioranza aumentano l’Irpef e lo fanno nel periodo più grave di crisi economica”

Dopo 20 anni Miglio e la sua maggioranza aumentano l’Irpef e lo fanno nel periodo più grave di crisi economica. Dopo 20 anni Miglio e la sua maggioranza aumentano l’Irpef e lo fanno nel periodo più grave di crisi economica.

E’ sconcertante la disinvoltura con cui ieri avveniva l’approvazione in consiglio.

Le giustificazioni ridicole!

Difatti già in sede di bilancio di previsione dell’anno scorso, la maggioranza aveva anticipato l’aumento Irpef per via dei costi dei servizi aumentati per colpa loro.

Durante la discussione, invece, si è cercato maldestramente di dare la colpa alla pandemia.

Falso!

La verità è che Il costo dei servizi è aumento per incapacità politica, per mala gestio degli anni scorsi che ha visto lievitare ogni voce di spesa senza che i servizi siano migliorati ma addirittura peggiorati.

Ebbene di tutta risposta, invece di tagliare le spese superflue, si chiedono ulteriori soldi ai cittadini residenti che nel frattempo sono diminuiti e dovranno pagare per tutti i buchi di spesa causati da loro stessi.

Appare evidente che pure un bambino potrebbe amministrare un comune alzando tasse senza fare politiche virtuose.

Il gesto politico di aumentare la tassazione la dice lunga su come sia irresponsabile questa amministrazione oltreché superficiale e sciatta, buona solo a favorire sempre i soliti noti negli affidamenti e incarichi che arrivano a spese stratosferiche.

Dunque nessun taglio di spese ma solo prelievi alla tasche dei cittadini.

Servono 350 mila. Per ora.

E siamo sono all’inizio.

I consiglieri comunali

Rosa Caposiena

Bocola Marianna

Rosario di Scioscio

Giuseppe Manzaro

Matteo Priore