CALCIO SERIE C – NETTO E PESANTE KO DEL FOGGIA CON LA JUVE STABIA

Di Lino Mongiello

Castellammare di Stabia, 25 aprile 2021. Netto e pesante ko del Foggia al Menti di Castellammare di Stabia. Il match non ha avuto praticamente storia. Il Foggia, nettamente falcidiato dagli infortuni, squalifiche e dal covid. Ovviamente diventa oggettivamente difficile competere, con tutto il rispetto di chi è sceso in campo, contro una delle squadre più in forma del torneo. Oltre alle note assenze in difesa e a centrocampo, Marchionni deve far a meno anche di Fumagalli. Comunque si gioca e per il Foggia la sfida diventa ancor più proibitiva. La compagine diretta da Padalino non deve spremersi più di tanto per affondare la barca rossonera, sicuramente combattiva ma non all’altezza della situazione. Galeotafiore non ne azzecca una contro Orlando. Il centrocampo denota difficoltà nel fare filtro e proteggere il reparto arretrato che con De Stasio in porta non garantisce la sicurezza di Fumagalli. Le vespe pertono a spron battuto e affondano come e quando vogliono. Le corsie esterne sono dominate in lungo e in largo e ogni cross diventa un pericolo costante. Marotta (12’) imbeccato da Scaccabarozzi, manca un’incredibile occasione spedendo la sfera contro la traversa. Il Foggia viene graziato ma il gol dei padroni di casa è solo rinviato, Due minuti più tardi, infatti, Orlando si libera di Galeotafiore e crossa basso per Borrelli che deve soltanto spingere la sfera in rete. Il gol dello svantaggio sveglia il Foggia che prova a reagire anche se incontra troppe difficoltà in fase di costruzione. Balde tenta di combinare qualcosa di buono con Curcio ma la difesa della Juve Stabia è quasi sempre inaccessibile. Un servizio di Balde per D’Andrea (22’) potrebbe aver miglior sorte. E Curcio (29’) trova davanti alla sua bella conclusione, si assist di Agostinone, Farroni a respingere con i pugni. Il Foggia si spegne qui. La Juve Stabia va vicina al raddoppio con Marotta (35’) che bissa le sue conclusioni a sbattere contro la traversa. L’1-0 dei primi 45’ sta pure stretto ai padroni di casa. Dopo l’intervallo, si riprende a giocare e un cross di Balde (5’) viene deviato da un difensore avversario e la sfera termina contro la traversa. La Juve Stabia risponde immediatamente e cala il bis. Orlando è straripante e inventa la parabola per il colpo di testa vincente di Marotta (8’). Il Foggia non c’è. E per vedere qualche giocata degna di tale nome ci vuole il solito Curcio. Il fantasista rossonero (15’) stoppa la sfera e, come da par suo, la alza e prova a sorprendere Farroni con una spettacolare rovesciata che però termina poco lontano dal palo. Ma a fare la gara e a dettare il gioco è sempre la Juve Stabia. Che porta scompenso ogni volta che decide di affondare. Ancora Marotta (19’), di testa, fa il tris con la complicità del portiere rossonero. La gara è praticamente conclusa e si lascia spazio, da una parte e dall’altra, alle sostituzioni. Il risultato non cambia più e al Foggia non resta che pensare al recupero di qualche calciatore importante. Ma sarà dura.

JUVE STABIA – FOGGIA 3-0

JUVE STABIA (3-4-2-1): Farroni 6; Mulé, Troest 6, Caldore 6; Scaccabarozzi 6.5 (39’ st Suciu sv), Vallocchia 6, Berardocco 6.5 (39’ st Garattoni sv), Rizzo 6.5; Borrelli 6 (22’ st Fantacci 6), Orlando 6.5 (31’ st Ripa 6); Marotta 6.5 (22’ st Cernigoi 6). In panchina: Russo, Gianfagna, Lia, Elizalde, Bovo, Guarracino, Esposito. Allenatore: Padalino 6.5.

FOGGIA (3-5-1-1): Di Stasio 4; Galeotafiore 4 (21’ st Germinio 6), Gavazzi 6, Agostinone 5.5 (33’ st Cardamone sv); Turi 5 (21’ st Kalombo 6), D’Andrea 5 (21’ st Moreschini 5.5), Iurato 5.5, Rocca 5, Di Jenno 5.5; Curcio 5.5 (44’ st Dema sv); Balde 6. In panchina: Sarracino, Iorio, Dell’Agnello, Garofalo, Nivokazi. Allenatore: Marchionni 5.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi 6.5.

RETI: 14’ pt Borrelli, 8’ e 19’ st Marotta.

NOTE: cielo sereno, terreno sintetico. Ammoniti: Orlando, Iurato. Angoli: 4-5. Recupero: 0′, 3′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.