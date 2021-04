FOGGIA – 25 APRILE: DEPOSTA A PALAZZO DOGANA LA CORONA DI FIORI DELL’ ANPI

“Oggi, 25 aprile, è una giornata che ci deve far riflettere – ha dichiarato il Presidente della Provincia Nicola Gatta – per l’eredità che ci hanno lasciato coloro che hanno combattuto e sconfitto la dittatura per l’affermazione di quei valori, come la democrazia e la libertà, da tramandare alle future generazioni che se ne faranno custodi”.