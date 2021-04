SAN SEVERO – TENNIS – GIGI OLIVIERI VINCE IN POCHI GIORNI DUE TORNEI A MANFREDONIA E FOGGIA!

Momento di grandi soddisfazioni sportive per il concittadino GIANLUIGI GIGI OLIVIERI, sportivo ecclettico ed apprezzato.

Dopo la bellissima salvezza ottenuta alla guida della POLISPORTIVA TORREMAGGIORE, nella serie B di calcio a 5, campionato nazionale di notevole prestigio, tocca ora al tennis, in buona sostanza la sua disciplina sportiva, dove è classificato 4.2.

Ebbene, Olivieri si è imposto nel giro di pochi giorni in due tornei TPR, giocati a Manfredonia e Foggia, limitati ai giocatori classificati 4.2. Sono sei le tappe in provincia di questo circuito, Olivieri ha vinto le prime due, ora ne restano altre quattro da giocare. I vincitori della classifica finale provinciale si qualificano alle finali nazionali in programma a Roma sui campi del Foro Italico, l’obiettivo di Gigi Olivieri.

Nei due tornei Olivieri ha sconfitto in finale Colonna a Foggia e Surdi a Manfredonia.