CALCIO – ECCELLENZA – SAN SEVERO-A. VIESTE 1-1. FORMAZIONI E CRONACA. A CONSOLAZIO RISPONDE DE VITA

SAN SEVERO-ATLETICO VIESTE 1-1

SAN SEVERO (4-3-3): Equestre, Battimelli, Lamatrice, Visani, Guglielmi, D’Ambrosio, Consolazio (26′ st Mastrodonato), De Vivo, Lobosco, Reale (26′ st Calvanico), De Nicola (1′ st Florio). A disp.: Carella, Villani, Merola, Bisceglie. All. Criscuolo

ATLETICO VIESTE: (4-4-2): Paparesta, Lucatelli, Sangare (22′ st di Mauro), Ricucci, Scuro, Diomande, Albano, Tantimonaco E., De Vita, Colella, Kone (44′ st Rinaldi). A disp.: Sciretta, Vespa F. Vespa G., Scirpoli, Flaminio, Gallo, Bua. All. Francesco Sollitto

ARBITRO: Aratri di Bari

RETI: 1′ pt Consolazio, 29′ pt De Vita

SAN SEVERO – Un derby giocato a grandi ritmi da due belle squadre che in campo non si sono risparmiate. Pari e patta, forse è giusto così per quanto visto al “Ricciardelli”. Partita bella con entrambe le squadre che hanno cercato sempre la via della rete. Gara equilibrata ma ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Partenza a testa bassa dei padroni di casa che passano dopo pochi secondi con Consolazio. La risposta dell’Atletico Vieste è immediata e alla mezz’ora arriva il pareggio di De Vita per i garganici.