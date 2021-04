FOGGIA – “#LAMIAVITA: lavoro regolare e in sicurezza per dire basta agli incidenti sui cantieri e sui posti di lavoro” – Il monito di Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

“Si garantisca, con sempre maggior rigore, la sicurezza sui cantieri. Sono ancora troppi gli infortuni e le vittime a seguito di incidenti sul luogo di lavoro”. “Si garantisca, con sempre maggior rigore, la sicurezza sui cantieri. Sono ancora troppi gli infortuni e le vittime a seguito di incidenti sul luogo di lavoro”.

Il monito è di Juri Galasso, Giuseppe Villani e Savino Tango, segretari generali di Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Foggia ed arriva in occasione della ‘Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro’ del prossimo ‪28 Aprile‬ istituita dall’ILO nel 2003.

“Nonostante l’emergenza epidemiologica non sia ancora finita, non possiamo non registrare come gli infortuni e le morti sul lavoro vadano aumentando in maniera a dir poco allarmante. Anche quest’anno quindi, vogliamo impegnarci per dare il nostro contributo e portare la nostra testimonianza di solidarietà e vicinanza per uno dei temi che maggiormente sentiamo come categoria – precisano Galasso, Villani e Tango – Purtroppo in Capitanata tardano i segnali di ripresa del settore, che vive mesi di crisi profondissima. Eppure, non lesiniamo gli sforzi sul fonte prevenzione dagli infortuni, andando di cantiere in cantiere come rappresentanti dell’ASE, l’associazione per la sicurezza del lavoro edile, per informare i lavoratori ed i datori di lavoro sull’opportunità di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità contrattuale. Infatti, il nostro slogan nella per dire basta alle morti sul lavoro è semplice e diretto ed è ‘Lavoro, affetti, passioni, sogni: questa è #lamiavita. Solo un lavoro regolare ed in sicurezza la protegge’.