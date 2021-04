MARGHERITA DI SAVOIA – UFFICIALIZZATI GLI ORARI DEI COLLEGAMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI BARI PALESE

Come preannunciato all’inizio di aprile, anche per l’estate 2021 sarà attivo il collegamento via autobus da e per l’aeroporto “Karol Wojtyla”, con quattro corse giornaliere da Bari Palese in direzione Margherita di Savoia ed altrettante in senso opposto.

Il servizio, che negli ultimi anni ha consentito ai turisti di raggiungere più facilmente Margherita di Savoia, sarà attivo da venerdì 11 giugno a domenica 3 ottobre 2021 ed osserverà i seguenti orari: le partenze dall’aeroporto di Bari sono previste alle 9.30, alle 12.45, alle 17.15 ed alle ore 0.15, l’arrivo a Margherita di Savoia è previsto per ciascuna corsa 45’ dopo; le partenze da Margherita di Savoia sono invece fissate alle 4.15, alle 9.45, alle 15.30 e alle 19.25: in questo caso il tempo di percorrenza è di un’ora. Come nei due anni precedenti, l’area di attesa per i viaggiatori sarà collocata in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

«Questo servizio – dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto – ci ha permesso di far segnare un notevole incremento nelle presenze, soprattutto di turisti stranieri, nell’estate 2019 ed anche lo scorso anno, nonostante gli effetti della pandemia, ci ha dato buoni riscontri. Ci auguriamo naturalmente che grazie alla campagna vaccinale in corso l’estate 2021 possa svolgersi in serenità in modo da dare ai nostri operatori turistici i risultati sperati: siamo convinti che la conferma del collegamento da e per l’aeroporto di Bari rappresenti in questo senso un valido sostegno. Nelle sue interlocuzioni con la Regione Puglia e gli altri soggetti interessati il nostro assessore con delega al turismo dott.ssa Francesca Santobuono ha trovato grande attenzione e disponibilità: ringrazio per questo il Presidente Michele Emiliano, la società Aeroporti di Puglia e l’agenzia regionale Pugliapromozione».