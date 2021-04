SAN GIOVANNI ROTONDO – IL 30 APRILE SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Salvatore Ricciardi ha convocato il Consiglio Comunale in sessione di bilancio per il giorno 30/04/2021 alle ore 17,00 con inizio massimo ore 18,00 per trattare i seguenti argomenti:1-APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 E PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI 2021-2022, ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N.RO 32 DEL 26.02.2021, MODIFICATA CON DELIBERA DI G.C. N.RO 34 DEL 09.03.2021.-(Prop. n.22);2-APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2021-2023 AI SENSI DELL’ART.58 – COMMA 2^ – DELLA LEGGE N.RO 133 DEL 06.08.2008, MODIFICATO DALL’ART.27 – COMMA 2^ – DELLA LEGGE N.RO 214 DEL 06.12.2011 -. (Prop. n. 27);3-DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2021 DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE TERZIARIIE AI SENSI DELLA LEGGE 167/62;LEGGE 865/71; LEGGE 457//78 – INTEGRAZIONI E RETTIFICA ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 10 FEBBRAIO 2021; (Prop. n. 25);4-APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LG.S.267/00. (Prop. n.23);5-APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DELL’ART. 170 COMMA 1 DEL D.LGS.267/00. (Prop. N.24);6-APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 EX ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. 118/2011. (Prop. n. 21).Si precisa che la seduta si terrà in “video-conferenza” e verrà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente https:// www.comune.sangiovannirotondo.fg.it e sulla frequenza FM 101.30 di Radio Monte Calvo.