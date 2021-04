BASKET – SERIE A2 – Rabbia e orgoglio: la Allianz Pazienza San Severo sfida Casale Monferrato

La rabbia per la sconfitta maturata a Capo d’Orlando ed in generale per come è andato il campionato finora. L’orgoglio perché questi colori vanno onorati e “la gente come noi non molla mai,” ed adesso più che mai non bisogna mollare! È con questi sentimenti che la Cestistica si appresta a ricevere Casale Monferrato per la seconda giornata della post-season nel girone Blu. Gli uomini di Coach Bechi, rientrati all’alba di lunedì dalla Sicilia, si sono subito rituffati nella preparazione del nuovo match, ripartendo da quel dannato ultimo quarto di Capo d’Orlando, ma anche da quanto di buono fatto nei 30′ precedenti. La rabbia per la sconfitta maturata a Capo d’Orlando ed in generale per come è andato il campionato finora. L’orgoglio perché questi colori vanno onorati e “la gente come noi non molla mai,” ed adesso più che mai non bisogna mollare! È con questi sentimenti che la Cestistica si appresta a ricevere Casale Monferrato per la seconda giornata della post-season nel girone Blu. Gli uomini di Coach Bechi, rientrati all’alba di lunedì dalla Sicilia, si sono subito rituffati nella preparazione del nuovo match, ripartendo da quel dannato ultimo quarto di Capo d’Orlando, ma anche da quanto di buono fatto nei 30′ precedenti.

Scende sul parquet del PalaCastellana la Novipiù Junior Basket Casale Monferrato, forte dei 6 punti in classifica e della vittoria in volata contro la capolista Latina al debutto nella post-season. Decima nella stagione regolare (12 vinte e 14 perse) con una media di 74 punti fatti e 80 subiti, la formazione piemontese ha una forte matrice territoriale e familiare: Coach Andrea Valentini, storico secondo, è diventato capo-allenatore da febbraio in seguito alle dimissioni di Mattia Ferrari e guida dalla panca I due figli Luca (play 1997) e Fabio (guardia 1999), tutti nati e cresciuti nella cantera casalese. Punte di diamante del roster rossoblù sono certamente la guardia Lucio Redivo da Bahia Blanca (21 ad allacciata di scarpe) e l’ala Sam Thompson (15 ppg e 5.5 rimbalzi). Ma qualità e quantità provengono pure da Tomasini e Donzelli a cui si aggiunge l’esperienza di Martinoni nel pitturato alternato alle abilità intimidatorie di Gora Camara, prospetto del 2001 di 214 cm che viaggia quasi a doppia-doppia di media. Minuti preziosi in fatto di sapienza cestistica per l’ultimo arrivato il quarantunenne Juan Marcos Casini.

Squadra coriacea, di caratura tecnica e agonistica proverà il colpaccio che la porterebbe subito in acque tranquille, ma non sarà facile stavolta espugnare l’Allianz! I Neri giocheranno una sorta di ‘all-in’ per dimostrare di avere ancora tutte le carte in regola per ottenere la salvezza senza passare attraverso i play-out. Nonostante i risultati non arrivino, Clarke e compagni danno segnali sempre più convincenti ed una vittoria potrebbe finalmente sbloccarli anche da un punto di vista psicologico. Lo staff e quel sesto uomo che, come può, fa sentire la sua presenza ci credono e la speranza di invertire la rotta non è mai sopita.

Appuntamento a domani 29 aprile con palla a due alle ore 18.00 e direzione arbitrale affidata ad Alex D’Amato di Tivoli, Valerio Salistri di Roma e Lorenzo Lupelli di Aprilia. Consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Credits foto: Antonio Giammetta

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo