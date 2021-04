SAN SEVERO:

I CARABINIERI ARRESTANO UN GIOVANE PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI ED UN UOMO CONDANNATO AD OLTRE 5 ANNI DI RECLUSIONE.

La scorsa settimana i Carabinieri della Stazione di San Severo, avendo appresso da una loro fonte che presso l’abitazione di un ventottenne del posto fosse detenuta della sostanza stupefacente destinata allo spaccio, effettuavano una perquisizione domiciliare rinvenendo effettivamente nella disponibilità del ragazzo 390 grammi di marijuana. A riprova del fatto che la sostanza stupefacente fosse destinata alla cessione a terzi parte della stessa era già suddivisa in dosi e venivano rinvenuti due bilancini di precisione. L’arrestato al termine dell’udienza di convalida su disposizione del Tribunale di Foggia veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di San Severo con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

I militari della Stazione Carabinieri di San Severo inoltre rintracciavano e conducevano in carcere un uomo originario di San Severo sul quale pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Bari, per reati contro il patrimonio e in materia ambientale commessi a Bari nell’anno 2015. Lo stesso, attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Foggia, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione.