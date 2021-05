La Polizia di Stato effettua controlli e perquisizioni nel territorio di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia

La Polizia di Stato effettua controlli e perquisizioni nel territorio di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di P.



Nella giornata di ieri a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” predisposto e pianificato in sede di Tavolo Tecnico presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, il personale della Questura di Foggia e del Commissariato di P.S. di Cerignola unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, ha eseguito una serie di operazioni preventive e repressive in più aree sensibili dei centri di Margherita di S., Trintapoli e San Ferdinando di P..

Nel dettaglio si è trattato di un intervento incisivo della Polizia di Stato con l’impiego di circa 100 uomini coadiuvati da nr. 2 unità cinofile, rispettivamente delle Questura di Bari e Brindisi, un elicottero del 9° Reparto volo della P. di S. di Bari. L’attività è consistita nel presidiare obiettivi sensibili esposti a reati predatori con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno permesso di identificare nr. 130 persone e 84 veicoli. Sono state effettuate altresì, nr. 10 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti locali con precedenti di polizia. Nei confronti di due di loro è stata anche sequestrata sostanza stupefacente per uso personale.