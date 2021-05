BASKET SERIE A2 – L’Allianz Pazienza San Severo ad Orzinuovi cerca l’affondo

Nemmeno il tempo di festeggiare che si torna subito in campo, anzi sul pullman alla volta di Orzinuovi. Una partita così può dare senso a una stagione. Perché la storia passa anche da piccoli fatti: anche da un match del genere. Se la si vince, infatti, per qualche ora, cambia il modo di vedere il girone Blu. È forse questo il tema principale della 3a giornata della fase a orologio. Gli uomini di Coach Bechi dopo la convincente prestazione casalinga contro Casale si recano in Lombardia per dare seguito al risultato interno e superare (almeno momentaneamente) i bresciani in classifica. I padroni di casa (a 4 punti tutti portati in dote dal girone verde) hanno perso nel finale a Latina e devono recuperare la gara con Rieti mercoledì prossimo. Non una sfida inedita tra le due compagini, che già hanno “incrociato le armi” alle final four di B nel 2019 (con risultato ad appannaggio degli orceani) mentre una vittoria a testa si registrò nella regular season di A2 della passata stagione.

L’Agribertocchi guidata da Coach Corbani ha concluso la stagione regolare al 12mo posto con un ruolino di 10 vittorie e 16 sconfitte (di cui 7 nelle ultime 7 di campionato). Squadra prolifica con 82 punti a partita, frutto di autentici frombolieri come Miles, Hollis e l’ex Spanghero, dai quali passano la maggior parte delle soluzioni offensive, ma anche concreta con Zilli sotto le plance e le bandiere Galmarini e Negri, senza dimenticare gli under Mastellari, Fokou e Rupil.

Ancora una volta Bechi con il suo staff proverà ad imbrigliare le folate avversarie con una difesa aggressiva, sistematica ed accorta, sperando nella continuità delle prestazioni dei propri uomini di punta in attacco, così come fatto 48h addietro con Casale. Purtroppo sempre out Capitan di Donato, anche se il suo supporto, almeno morale, non mancherà! L’occasione è ghiotta per continuare a rimanere nei giochi e magari cantare ancora “il cielo è sempre più blu”.

Palla a due alle ore 18.00 di domenica 2 maggio e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Credits foto: Antonio Giammetta

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo