CALCIO SERIE C – IL FOGGIA PRIMA ILLUDE, POI VIENE RAGGIUNTO DAL CATANIA. FINISCE 2-2

Di Lino Mongiello

Foggia, 2 maggio 2021. Il 2-2 tra Foggia e Catania non serve a nessuna delle due contendenti. Infatti, le due compagini non raggiungono il proprio obiettivo. Il Catania perde la quinta posizione mentre il Foggia, addirittura scala al nono posto. Per come s’era messo il match ci sarebbe da recriminare maggiormente in casa rossonera. Infatti Curcio e compagni sono partiti con il piede sull’acceleratore mettendo in seria difficoltà un avversario apparso molle e lento. L’uno-due firmato Curcio-D’Andrea ha invece avuto sugli etnei l’effetto “sveglia”. Infatti sotto di due gol gli uomini di Baldini hanno cominciato a giocare al calcio e forse il Foggia ha tirato troppo presto i remi in barca ritenendo di poter colpire ancora in contropiede. Va anche considerato che Marchionni è stato costretto a stilare la lista con gli uomini a disposizione numericamente ridotti e a schierarne alcuni in ruoli non abituali. Eppure i primi 20’ dei rossoneri sono stati da applausi. Pressing a tutto campo e gioco avvolgente che ha messo in difficoltà il Catania. Costretto a salvarsi in un paio di occasioni: punizione di Curcio e Germinio (12’) di testa non inquadra la porta; poi sul cross di Kalombo, Curcio (14’) prova la rovesciata ma trova la deviazione in angolo di un difensore. Il Catania trema e capitola dalla battuta del corner. Di Jenno pennella e Curcio approfitta dell’uscita maldestra di Martinez per sbloccare il risultato. Spinge ancora il Foggia con Curcio scatenato. L’azione caparbia di Kalombo induce Izco a servire Garofalo, palla a Curcio e tiro malizioso del fantasista deviato in spaccata da D’Andrea (20’) alle spalle del portiere ospite. Il doppio colpo probabilmente illude il Foggia che si concede una pausa. Il Catania ne approfitta per portarsi in avanti con decisione. Una distrazione in fase difensiva consente a Zanchi di mettere al centro la sfera. Di Stasio è in ritardo e Golfo (34’) lo anticipa riducendo le distanze. Il gol del 2-1 fa salire il morale agli ospiti che ci credono nella rimonta e spingono come forsennati. Il Foggia è in difficoltà e trema quando Pinto (36’) sfiora il palo con un gran fendente dal vertice dell’area. Nella ripresa il Catania continua a spingere e i cambi di Baldini fanno aumentare il peso in chiave offensiva. Il Foggia in contropiede potrebbe riportare a due i gol di vantaggio ma Rocca non sfrutta la superiorità numerica e anziché servire il compagno libero s’intestardisce nel concludere individualmente l’azione. Dall’altro lato Welbeck (11’), Albertini (12’) e Piccolo (14’) sprecano da ottima posizione. Anche Marchionni ricorre ai cambi ma i risultati non sono gli stessi degli ospiti. I neo entrati tornano in campo dopo infortuni ed acciacchi vari e danno quel che possono. Il Catania spinge ancora e trova il pari ancora con Golfo (31’) che ribatte in rete dopo una travolgente azione. I risultati provenienti dagli altri campi non sono favorevoli per entrambe le contendenti. Con le ultime forze si prova a portare l’assalto decisivo ma non c’è Nulla da fare. Probabilmente con qualche titolare in più a disposizione tra le fila rossonere poteva andare diversamente. Ma al Foggia va bene così. Già partecipare ai playoff è un successo.



FOGGIA-CATANIA 2-2

FOGGIA (3-5-1-1): Di Stasio 5; Germinio 6, Salvi 6 (18’ st Del Prete 6), Galeotafiore 5.5; Kalombo 6, Vitale 5.5 (18’ st Iurato 6), Rocca 6 (45’ st Dell’Agnello sv), Garofalo 6 (18’ st Morrone 6), Di Jenno 6; Curcio 6.5; D’Andrea 6 (26’ st Balde 5.5).

In panchina: Sarracino, Jorio, Moreschini, Dema, Pompa, Cardamone, Nivokazi.

Allenatore: Marchionni 6.

CATANIA (4-3-3): Martinez 5; Calapai 5.5 (1’ st Albertini 6), Claiton 6, Silvestri 5.5, Zanchi 6 (12’ st Piccolo 6); Dall’Oglio 6, Izco 5.5 (23’ st Manneh 6), Welbeck 6 (40’ st Rosaia sv); Pinto 6, Reginaldo 5.5, Golfo 7 (40’ st Maldonado sv).

In panchina: Santurro, Vrikkis, Sales.

Allenatore: Baldini 6.

ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna 6.

RETI: 15’ pt Curcio, 20’ pt D’Andrea. 34’ pt e 31’ st Golfo.

NOTE: serata gradevole, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Claiton, Pinto, Iurato, Di Stasio, Albertini. Angoli: 1-4. Recupero: 0′, 5′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.