FOGGIA – Seconda edizione del Premio Letterario “I fiori blu”. Dal 12 giugno il decisivo voto dei lettori

COMUNICATO STAMPA

Con l’avvio del ciclo di incontri entra nel vivo la seconda edizione del Premio Letterario “I fiori

blu”, la manifestazione di respiro nazionale nata a Foggia. In un video su YouTube le parole di

Ritanna Armeni, della Giuria Tecnica, e le venti candidature 2021 elencate da Alessandra

Benvenuto. Dal 12 giugno prossimo il decisivo voto della platea dei lettori.

Foggia, 3 maggio 2021

Con il primo incontro, svoltosi nel pomeriggio del 30 aprile, è entrata nel vivo la seconda edizione

del Premio Letterario “I fiori blu”, l’iniziativa di respiro nazionale che nasce a Foggia. Le dieci autrici

e i dieci autori selezionati dalla Giuria Tecnica, fra gli autori di maggior rilievo e prestigio del

panorama italiano, e i loro volumi, pubblicati dalle principali case editrici, saranno tutti protagonisti,

in presenza o in remoto, di incontri con i lettori. Una attività resa possibile dal decisivo supporto

della Regione Puglia per il tramite del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e dalla preziosa

partnership dell’Università di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti, nonché dal contributo di

sponsor privati e media partner. Nel frattempo, grazie alla disponibilità delle case editrici dei libri in

concorso, copie dei volumi candidati saranno distribuite nelle biblioteche attive in città, al fine di

contribuire a quella diffusione della lettura che è fra gli obiettivi strategici del Premio.

“I fiori blu”, come ha spiegato egregiamente Ritanna Armeni, è un premio il cui esito è deciso con il

fondamentale contributo dei lettori. Se la Giuria Tecnica, di cui la Armeni è prestigiosa esponente,

dopo avere deciso le candidature, individuerà i dieci finalisti e designerà il primo premio, sarà il voto

della Giuria Popolare, cioè di tutti, ad assegnare gli altri due premi in programma. Questo voto sarà

esprimibile a partire dal prossimo 12 giugno.

Su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=oiuMr276E3I, un video con le parole

di Ritanna Ameni e l’elenco dei venti volumi in lizza nella fase eliminatoria fatto dalla presidente

dell’Associazione e direttrice artistica del Premio Alessandra Benvenuto.