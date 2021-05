PROVINCIA DI FOGGIA -Contributi per l’acquisto di ambulanze e autofurgoni, on line il bando 2021

Contributi per l’acquisto di ambulanze e autofurgoni,

on line il bando 2021



Potenziato lo stanziamento complessivo per la ventesima edizione della selezione annuale destinata all’aiuto di malati, anziani e diversamente abili



Da questa mattina, sul sito della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, è disponibile per il download il bando 2021 per l’acquisto di ambulanze, autofurgoni o attrezzature per il loro corredo, l’iniziativa annuale promossa dall’istituzione di via Arpi finalizzata alla realizzazione di progetti destinati all’aiuto di malati o persone diversamente abili, giunta alla ventesima edizione.

Il bando, che negli anni è diventato un importante punto di riferimento per le attività ordinarie e per gli interventi straordinari delle associazioni di tutta la Capitanata, è riservato ad Onlus, organizzazioni o associazioni di volontariato senza fini di lucro, operanti stabilmente nel territorio della provincia di Foggia da almeno tre anni e prevede uno stanziamento complessivo di €. 60.000,00.

Le domande (in busta chiusa e con l’indicazione “Bando autofurgoni attrezzati”) dovranno essere presentate o fatte pervenire (farà fede la data di spedizione apposta con il timbro postale) presso la sede amministrativa della Fondazione dei Monti Uniti, sita in Foggia alla Via F. Valentini Vista n.1, entro le ore 12.00 del 18 giugno 2021. Le domande potranno anche essere presentate via pec, sempre entro il 18 giugno 2021, all’indirizzo fondazionemontiunitifoggia@pec.it, avendo cura di inserire nel campo dell’oggetto la dicitura “Bando autofurgoni attrezzati 2020”.

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione procederà alla selezione dei progetti secondo i criteri dell’urgenza dell’intervento, della collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni individuati, del rapporto favorevole tra costo ed efficacia, della promozione di forme di cooperazione fra le organizzazioni non profit e della novità dell’approccio alla problematica.

L’impegno sul terreno del contrasto al disagio e alle tante forme di esclusione sociale è sempre stato uno dei punti caratterizzanti dell’azione strategica della Fondazione. Un impegno concreto e a tutto campo grazie al quale è stato possibile, in stretta collaborazione con le realtà del terzo settore presenti sul territorio, portare conforto a minori, famiglie in difficoltà, senza tetto, detenuti, migranti, malati cronici e diversabili, questi ultimi tra i più colpiti dall’emergenza Covid-19.

Nel corso degli anni, le numerose richieste di intervento hanno convinto la Fondazione a strutturare e a definire un programma pluriennale di erogazioni destinato alle realtà del mondo associativo di Capitanata che operano quotidianamente in prima linea. Nasce così, nel 2001, il “Bando per l’acquisto di ambulanze, autofurgoni o attrezzature per il loro corredo”, attraverso il quale la Fondazione dei Monti Uniti ha donato 20 veicoli attrezzati alle organizzazioni non profit, operanti nel territorio provinciale, per un valore complessivo di quasi 600mila euro.

Il bando in versione .pdf è on-line sul sito della Fondazione.