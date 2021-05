SAN SEVERO – GIOVANI IMPRENDITORI SANSEVERESI. TALENTO E VOGLIA DI RICOMINCIARE

GIOVANI IMPRENDITORI

SANSEVERESI

TALENTO E VOGLIA DI RICOMINCIARE

Inutile sottolineare che il periodo che stiamo affrontando non è di certo uno dei migliori. Il lavoro difatti non è più un inteso come semplice fonte di guadagno, ma una passione scaturita dalla voglia di ricominciare. Anni di esperienza trasformati in una visione, un sogno. Due giovani con tanta voglia di rimanere sul territorio per onorare la terra dei padri, pronti a portare occupazione nella città che li ha visti crescere. Ripartire oggi puntando al futuro, con la bellezza di vedere il mondo a colori, con i suoi infiniti modi di farci amare la vita. La sfida di due imprenditori che aprono in questo periodo un agenzia di viaggi, Michele ed Enzo. Con una visione del tutto innovativa non vogliono solo far viaggiare i clienti, ma offrire loro un’esperienza che gli cambi la vita, per ritrovare le emozioni. E’ questo che uno dei due fratelli, Miky come ama farsi chiamare, racconta quando gli chiedo come mai aprono un’attività di questo tipo, in tempo di pandemia. Sono entusiasmati dall’idea di regalare a una coppia di sposi, al singolo o chiunque si rivolga al loro, nella zona di porta San Marco, la voglia di tornare da un viaggio, rigenerati, arricchiti da nuove esperienze. Quasi con senso di commozione, i due fanno fatica a credere che il loro sogno sia realizzato. Vengono da esperienze di lavoro passate variegate, ed ora finalmente possono dire di aver raggiunto la meta tanto desiderata, dopo anni di sacrifici. Dico ciò perché come questi ragazzi, sono tanti coloro che credono di dover investire nel territorio in cui vivono. Il mio augurio è rivolto a tutti, con l’invito di fare acquisti nelle suddette presenti in loco, che sia per viaggi o semplicemente abbigliamento, tanto più alimentare è prodotti tipici. Insomma diamo una mano, specialmente a quanti stanno investendo letteralmente nel futuro. I migliori auspici dunque, per una ripresa che porti tutti a realizzare i desideri di una vita.

Vincenzo Naturale