STORNARA – 3 anni di festival e 52 murales di artisti internazionali: il “miracolo di Stornara” in una visita virtuale gratuita

3 anni di festival e 52 murales di artisti

internazionali: il “miracolo di Stornara”

in una visita virtuale gratuita

La zona arancione non scoraggia le visite guidate. Domenica 9 maggio le visite virtuali di Trawellit svelano Stornara e la street art che ha colorato il paese.

Si può stravolgere positivamente l’aspetto di un paese in soli tre anni? La risposta è sì. Lo si vede a Stornara, piccolo paese della Provincia di Foggia diventata la Mecca della Street

Art grazie all’A.P.S. Stornara Life e i 52 murales realizzati da artisti di tutto il mondo.

L’associazione stornarese ha organizzato per tre anni consecutivi il festival di Street Art “Stramurales”, dando vita a un museo a cielo aperto sempre visitabile, ma che si potrà

scoprire anche virtualmente e gratuitamente domenica 9 maggio dalle ore 11.30 con con una guida turistica abilitata della startup innovativa Trawellit srl.

“Grazie alle tecnologie di live streaming come Zoom, il miracolo avvenuto a Stornara potrà arrivare gratuitamente in tutte le case d’Italia” – dichiara l’amministratore delegato dott.ssa Bianca Iafelice – “Infatti uno storico dell’arte e guida turistica abilitata girerà tra le strade di Stornara portando gli utenti a casa a vivere un’esperienza immersiva, svelando aneddoti e curiosità sulle opere e gli artisti”.

Gli utenti connessi potranno, infatti, interagire in diretta con la guida, rivolgere tutte le

domande che vorranno e richiedere inquadrare specifiche agli operatori di Trawellit.

Questa modalità innovativa di promozione, già utilizzata in diversi comuni della provincia diFoggia dalla startup, non solo risulta coinvolgente ed emozionante, ma permette anche agli utenti di rivedere quando e quanto vorranno la diretta conclusa.

Trawellit srl è una startup innovativa tutta foggiana aggiudicataria del finanziamento PIN –

Pugliesi Innovativi ed è una delle 10 startup vincitrici del programma Bravo Innovation

Hub “+Turismo +Cultura”, strumento creato da Invitalia, MISE ed Infratel e coadiuvato da

Ashoka Italia, Destination Makers e Comune di Brindisi per accelerare il processo di crescita

delle imprese del turismo e cultura più innovative del Mezzogiorno.

Per iscrizioni:

https://mailchi.mp/15b76f5b30a3/visita-virtuale-gratuita-stornara

Per ulteriori informazioni contattare Trawellit srl, info@trawellit.it oppure +39 347 7220495;

+39 327 1727910.