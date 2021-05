FOGGIA – XVI CONCORSO INTERNAZIONALE “UN TESTO PER NOI”: LE CLASSI IV A e B DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLINE SONO TRA LE VINCITRICI

COMUNICATO STAMPA

XVI CONCORSO INTERNAZIONALE “UN TESTO PER NOI”: LE CLASSI IV A e B DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLINE di FOGGIA SONO TRA LE VINCITRICI

I bambini delle classi delle scuole primarie di tutta Italia, attraverso il collaudato contest promosso dal Coro Piccole Colonne APS di Trento sono stati invitati a comporre il testo di una canzone sviluppando un tema a piacere: sono stati circa 200 i partecipanti, solo 6 i vincitori, tutti a pari merito.

I ragazzi di Foggia hanno partecipato e vinto con Ukubull, storia di un ukulele con cui nessuno strumento vuole più suonare perché prepotente e dispettoso e che ora, con la musica di Lodovico Saccol, diventerà una canzone che, pandemia permettendo, sarà presentata al Festival della Canzone europea dei Bambini al Palacongressi di Andalo (TN) il 4 e 5 giugno 2022.

Ecco finalmente i vincitori della XVI edizione del concorso “Un Testo per noi”, indetto dall’Associazione Coro Piccole Colonne APS di Trento e rivolto a tutte le classi delle scuole primarie d’Italia invitate a comporre le parole di una canzone: tra i circa 200 i testi giunti, una giuria di esperti, formata da educatori, giornalisti e musicisti, ha scelto i 6 vincitori, tutti a pari merito, destinati a diventare nuovi brani per bambini, e tra questi Ukulele delle classi IV A e B della Scuola primaria Marcelline di Foggia coordinate dall’insegnante Paolo Monaco.

Quest’anno le fonti di ispirazione dei bambini sono state il carnevale, la gentilezza, un oltremodo originale homo abilis vissuto in Tanzania, ma anche, come accade ad ogni edizione, originali riflessioni sulla grammatica.

Le classi di Foggia hanno scelto il tema del bullismo, con un antipatico e prepotente ukulele che si diverte a far dispetti agli altri strumenti.

Gli altri testi vincitori sono:

Aqua e la vitamina C della classe II A Scuola primaria Don Donato Panna – San Donaci

Ins. Coord. Nadia Nisi

Carnevale in la minore della classe III A Scuola primaria di Rivazzano Terme (PV)

Ins. Coord. Emiliana Galante

La ballata della gentilezza della classe IV B scuola primaria Ada Negri – Roma

Ins. Coord. Cristiana Uselli

La danza del corsivo della classe II C scuola primaria Clarina – Trento

Ins. Coord. Francesca Gozzi

Swag… Afrockstar delle classi III A e B scuola primaria di Verla di Giovo (TN)

Ins. Coord. Monia Svaldi e Liliana Giovannini

Ora i testi vincitori saranno musicati da grandi nomi della musica leggera italiana per diventare nuove bellissime canzoni per bambini. Tra gli artisti confermati, oltre al già citato Lodovico Saccol, tornano Al Bano Carrisi, il M.o Alterisio Paoletti, Franco Fasano, Sandro Comini e la responsabile artistica della manifestazione nonché insegnante delle Piccole Colonne Adalberta Brunelli.

Come già detto, Il concorso si concluderà, pandemia permettendo, con il Festival della Canzone europea dei Bambini previsto al Palacongressi di Andalo (TN) il 4 e 5 giugno 2022 grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Andalo Vacanze.

Nel corso degli spettacoli tutti i brani saranno cantati dal Coro Piccole Colonne e ad ogni classe vincitrice spetterà il compito di animare, mimando o ballando, la canzone realizzata sul proprio testo. Ciascuna classe, inoltre, completerà la coreografia con adeguati costumi.

Ricordiamo che gli obiettivi del concorso Un Testo per noi e del conseguente Festival della Canzone europea dei Bambini sono:

– permettere agli insegnanti un’azione educativa attraverso la creazione di un testo

– fornire modalità di insegnamento alternativo

– avvicinare i bambini al mondo della musica in modo creativo

– incoraggiare la creazione di nuove canzoni per bambini che costituiscano un efficace mezzo di comunicazione permanente,

– contribuire all’arricchimento del repertorio dei cori scolastici e favorire la conoscenza reciproca di culture diverse

Per maggiori informazioni: www.piccolecolonne.it, anche su YouTube e Facebook