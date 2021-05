La Giornata nazionale contro la pedofilia 5 maggio 2021

Giornata nazionale contro la pedofilia 5 maggio 2021

L’attività di prevenzione e contrasto alla pedofilia, i maltrattamenti, e l’abuso sviluppata negli anni dalla della Questura di Foggia, diventa un libro-guida per tutti gli educatori, con il sostegno di Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il libro “ROMPIAMO IL SILENZIO. DAL MALTRATTAMENTO ALL’ABUSO SESSUALE SUI MINORI UN MODO PER PREVENIRE E SCOPRIRE GLI ABUSI. LA VIEPI, VERBALIZZAZIONE INVOLONTARIA EVOCATA PER IMMAGINI” di Andrea Pacilli Editore, contiene una prefazione ed una presentazione importanti, scritte rispettivamente dal Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. dr. Fabrizio Ciprani e dal Questore di Foggia dr. Paolo Sirna a suggello della dimensione partenariale che la Polizia di Stato persegue da più tempo su questi temi attraverso proprie figure professionali altamente specializzate, com’è il caso della figura dello psicologo della Polizia di Stato. Gli autori, hanno rinunciato ai diritti del libro summenzionato e destineranno eventuali proventi al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato ed in particolare al Piano “Marco Valerio” (dedicato ai figli del personale affetti da patologie ad andamento Cronico)

In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia, domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 16, presso il Chiostro dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura”, in piazza Santa Chiara 9 a Foggia, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’assessore regionale alla Scuola e Università Sebastiano Leo, il Questore di Foggia Paolo Sirna e il reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale Mario Trifiletti presenteranno alla stampa il protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento e all’abuso sessuale su minori, che coinvolgerà le scuole pubbliche pugliesi con classi di scuola primaria e secondaria.

Saranno presenti inoltre gli autori del libro: la psicologa ed insegnante dell’Istituto Da Feltre Zingarelli Maria Michela Gambatesa e Giovanni Ippolito Direttore Tecnico Superiore Psicologo della Polizia di Stato, l’illustratrice e pedagogista Mariella Dipaola e l’editore Andrea Pacilli, insieme alla direttrice dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia Maria Aida Episcopo e la dirigente scolastica del “Santa Chiara – Pascoli – Altamura” di Foggia Maria Goduto.

L’incontro sarà diffuso in diretta streaming sui canali social della Regione Puglia, a cui parteciperanno a distanza: l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura” di Foggia, il Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Ostuni (BR), la Scuola Secondaria di I° grado “Antonio Galateo” di Lecce, la Scuola Secondaria di I° grado “Michelangelo” di Bari e l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Statte (TA).—

Link per il collegamento in diretta:

https://www.facebook.com/quiregionepuglia