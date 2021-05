FOGGIA – Joseph Splendido:(Lega): Ottenuta per residenti Borgo Mezzanone postazione mobile per vaccinazioni

Dopo l’audizione in Commissione Sanità richiesta con mia istanza al Direttore Generale ASL FG, dott. Vito Piazzolla, sono contento di aver ricevuto dai vertici della sanità di Capitanata la garanzia di avere, per i residenti di Borgo Mezzanone, una postazione mobile per vaccinazioni ed è stata contemporaneamente dichiarata, ad oggi , infondata la possibilità di aprire hub vaccinale per immigrati sul posto. Finalmente un segnale per un territorio abbandonato da tutti.