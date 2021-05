SAN SEVERO – IL C.C. ANTONIO CARAFA (LIBERI E FORTI): “NUOVE INIZIATIVE A DIFESA DEGLI OPERAI  AGRICOLI. OTTIMA INIZIATIVA DELL’AZIENDA AGRICOLA TORTORA SALVATORE”

NUOVE INIZIATIVE NEL NOSTRO TERRITORIO A DIFESA

DEGLI OPERAI AGRICOLI

Il consigliere comunale Antonio Carafa informa la cittadinanza che il prossimo 20 maggio alle ore 11.30 ci sarà l’incontro presso l’azienda agricola “Tortora Salvatore“ dove è in fase di realizzazione un insediamento agricolo costituito da moduli abitativi da erigersi nel nostro Territorio alla contrada denominata “Vulganiello “ ( s.s. 16 km 664,500 ) .

I moduli abitativi (prefabbricati) in numero di sei di cui quattro da adibire ad alloggio, uno da adibire a cucina e uno da utilizzare per i servizi igienici ( bagni e docce ) .

I moduli abitativi serviranno a dare ospitalità a un determinato numero di operai agricoli provenienti dai paesi comunitari ed extracomunitari.

L’insediamento di che trattasi sarà realizzato con regolare Permesso di Costruire rilasciato dall’Ufficio Urbanistica del Comune di San Severo in data 16 Aprile 2021 n° 24 , nel rispetto di tutte le norme urbanistiche, igienico – sanitarie e di sicurezza.

L’Azienda Agricola “Tortora Salvatore “ s.n.c. con sede legale in Pagani (Sa) opera da svariati anni nel nostro territorio coltivando colture stagionali e pluriennali ( pomodori , verdure varie , asparagi ed altro ) , nell’ambito di una razionalizzazione funzionale dell’azienda ha deciso di investire sui lavoratori stagionali realizzando i sopra citati moduli per dare un servizio in più ai lavoratori .

Tali iniziative sono da considerare molto utili per il nostro territorio in quanto, permettono maggiore stabilità e sicurezza dei lavoratori stagionali impiegati nei diversi periodi dell’anno e per le diverse coltivazioni presenti dell’agro di San Severo.

Non potendo essere il progettista del predetto insediamento in quanto rivesto la carica di consigliere comunale nella Città di San Severo , l’incarico è stato espletato dall’Ing. Ciro Nicolella per la parte tecnica – urbanistica ed all’agronomo Dr. Michele Gagliardi per la parte più propriamente agronomica.

Vi è da dire che tale insediamento e da considerarsi funzionale per la tutela dei lavoratori stagionali onde evitare incresciosi fenomeni di Caporalato.

E’ da augurarsi che tale iniziativa possa essere da esempio e volano per gli imprenditori agricoli della zona.

All’incontro oltre al sottoscritto saranno presente il Vice Sindaco Arch. Salvatore Margiotta il Dr. Michele Gagliardi l’Ing. Ciro Nicolella ed i titolari dell’azienda sede dell’iniziativa.

Il consigliere comunale Antonio Carafa

Liberi e Forti per San Severo