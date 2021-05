SAN SEVERO – Il Consiglio Comunale approva le nuove aliquote dell’addizionale IRPEF

Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio Comunale ha approvato le nuove aliquote dell’addizionale IRPEF. Il nuovo gettito previsto ammonta a circa 350mila euro in più all’anno.

Secondo la deliberazione il maggior gettito previsto tiene conto del reddito percepito. Nella tabella è riportato l’aumento annuale per fascia di reddito.

Scaglioni (€) Dichiarianti Aliquote (%) Gettito atteso (€) IRPEF procapite annua (€) Differenza annua rispetto al 2020 (€) 0-15.000 19.790 0,5 377.117 19,06 3,06 15.001-28.000 6.705 0,6 863.128 128,73 21,73 28.001 -55.000 3.329 0,7 769.406 231,12 32,12 55.001 -75.000 296 0,75 131.853 445,45 48,45 oltre i 75.000 266 0,8 202.258 760,37 55,37 30.386 € 2.343.762,23 77,13 11,13

Fonte: https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

Nell’ultima colonna è riportato l’aumento annuo richiesto ad ogni cittadino dichiarante. “Dalla lettura emerge un aumento – dichiara il Sindaco Francesco Miglio, che segue direttamente la delega al Bilancio – che varia da circa 3 euro all’anno per i percettori di un reddito tra zero e 15.000 (tale valore diventa di € 9,52 se si considerano solo i dichiaranti che pagano, quindi escludendo coloro che rientrano nella “no tax “area”) sino ad un aumento di 55 euro all’anno per coloro che percepiscono reddito oltre € 75.000. Giova specificare che i cittadini che dichiarano un reddito nel Comune di San Severo sono 30.386. Di questi, 12.939 dichiarano un reddito pari a zero o talmente basso da entrare a pieno titolo nella cosiddetta “No tax area”, cioè non pagano alcuna addizionale IRPEF. I restanti 17.447 contribuiscono per un importo annuo di quasi due milioni di euro”.

