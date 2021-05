SAN SEVERO – Turismo, dalla crisi alla ripartenza. Webinar gratuito il 7 maggio

Il turismo riparte dalle origini. Complice l’emergenza sanitaria, le persone sono alla ricerca di luoghi senza tempo, di esperienze immersive a stretto contatto con la natura e di viaggi alla scoperta di storia e tradizioni. La Capitanata in tal senso offre davvero tanto e la rivincita dei territori meno conosciuti può rappresentare la vera chiave di volta.

Sarà questo il tema del nuovo appuntamento formativo on-line, in programma venerdì 7 maggio alle 17.30, organizzato dal GAL Daunia Rurale 2020. A fare un’analisi delle opportunità offerte dal territorio e a dare suggerimenti a chi opera nel settore sarà Sara Manti, consulente e trainer per il turismo, vicepresidente della startup innovativa a vocazione sociale Tourism Innovation Factory e fondatrice del progetto di consulenza sospesa Bottega Italiana Turismo grazie alla quale, in piena pandemia, un gruppo di professionisti italiani, specializzati nello sviluppo del turismo e nel marketing strategico delle PMI, hanno messo gratuitamente a disposizione degli imprenditori le proprie conoscenze ed esperienze per ripartire con maggior forza.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, anche a chi opera al di fuori del territorio del GAL Daunia Rurale 2020.

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a: pressgaldauniarurale2020@gmail.com. Seguirà l’invio del link per partecipare all’incontro.