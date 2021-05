SAN SEVERO – UFFICIO CARTE D’IDENTITA’ – EMERGENZA COVID 19. AVVISO ALLA CITTADINANZA

UFFICIO CARTE D’IDENTITA’

– EMERGENZA COVID 19

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si rende noto che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’Ufficio Carte d’Identità opera con personale ridotto e non può essere garantita l’erogazione dei servizi in presenza fisica.

Pertanto, il servizio relativo al rilascio delle carte d’identità al momento potrà essere gestito esclusivamente per le urgenze (scadenza validità C.I. ai fini dell’espatrio, duplicazione previa esibizione denuncia per furto, smarrimento ecc. ed in assenza di altro documento di riconoscimento valido) su prenotazione telematica (r.ferrero@comune.san-severo.fg.it) o rivolgendosi al personale addetto alla vigilanza presso l’Ufficio CIE di Piazza Municipio dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,30 alle 12,30.

Si ricorda, infine, che il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, all’articolo 2, comma 1, ha stabilito che la validità dei documenti identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020 è prorogata dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021.

La validità ai fini dell’espatrio della carta d’identità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

San Severo, 5.5.2021

IL DIRIGENTE DELL’AREA III

SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott. Vito Tenore

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo