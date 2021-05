APRICENA – PARTITO IL PIÙ GRANDE CANTIERE DELL’ENEL DEGLI ULTIMI 40 ANNI: 7 CHILOMETRI DI SCAVI, 20 DI CAVI E 50.000 MQ DI ASFALTO NUOVO

Carissimi,

come vi ho anticipato qualche settimana fa, a seguito di incontri istituzionali che ho avuto con alti funzionari dell’ENEL, in cui ho chiesto il potenziamento delle infrastrutture presenti in città, anche al fine di eliminare quelle interruzioni di corrente che specialmente in estate sono frequenti, come avrete notato, in questi giorni sono partiti i cantieri.

Si tratta del più grande investimento fatto da ENEL ad Apricena negli ultimi 40 anni. 3 MILIONI DI EURO DI LAVORI, chilometri di scavi e di nuovi cavi, potenziamento di tutte le infrastrutture esistenti. Ho chiesto ed abbiamo ottenuto che si debbano asfaltare per intero molte strade cittadine, per un superficie di circa 50.000 mq (5 ettari).

I lavori proseguiranno per tutto il 2021 e ci scusiamo fin da ora per i disagi che purtroppo potrebbero esserci sulla circolazione. Le strade saranno completamente asfaltate nella primavera 2022.

Siamo felici di vedere tanti uomini e mezzi a lavoro nella nostra città, frutto di intese e collaborazioni istituzionali che la nostra Amministrazione Comunale ha saputo tessere in questi anni.

Continuiamo, SENZA SOSTA, A LAVORARE PER IL BENE DEGLI APRICENESI.

