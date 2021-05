SAN SEVERO – GRAFFIANDOCI IL CUORE, LE POESIE D’AMORE DI MICHELE GIULIANO

Graffiandoci il cuore è l’ultima fatica letteraria dell’autore e poeta sanpaolese Michele Giuliano che, vicino alla poesia sin dall’adolescenza, raccoglie in questa silloge uno sguardo ampio sul sentimento fondamentale per l’essere umano: l’amore. Amore è infatti la parola d’ordine di questa raccolta e della prossima che attende di completarla, e che si intitolerà Il respiro dell’universo, costituente con la prima un unicum poetico.

Liberatosi dal pudore tutto contadino di esternare i sentimenti più intimi, Michele Giuliano dedica alla moglie, compagna di una vita, questa raccolta: una letteratura di primo e fondamentale valore famigliare che si apre al pubblico grazie al self publishing, nell’idea che condividere l’esperienza più alta che un essere umano possa vivere sia importante e probabilmente inevitabile.

“I sentimenti che ho provato ad esprimere con le povere parole, sono il mio modo di dire “grazie” a mia moglie. Mi ha regalato tutta la sua vita spronandomi nelle avversità, e sempre presente e silenziosamente vicina nelle difficoltà. Mi ha dato la felicità di tre figli ormai grandi e ancora mi resiste accanto in questi tempi difficili” spiega l’autore di versi schietti, puliti, che partendo dal rapporto di coppia e dalla quotidianità, attraversano i sogni della giovinezza e giungono alla purezza della natura e del paesaggio contadino, come nei versi tratti dalla poesia Ma l’amore resta: Abbiam vissuto lacerandoci le carni/Graffiandoci il cuore/ in mezzo a fratte di rovi/e di aguzze spine/ Non abbiam svenduto/ le speranze/Negoziato le nostre fantasie/Abbiamo coltivato semi nuovi/fatto germogliare attese/e giovani guerrieri/Abbiamo seminato i campi a grano/Piantato viti ed innestato nuove vigne.

Un amore tenace, che resta anche oltre il tempo, tenace come le mani di chi coltiva la terra e la celebra, proteggendola, rispettandola come ogni donna deve essere rispettata, contro ogni forma di violenza. Un cuore antico quello di Michele Giuliano, che con la poesia disegna un mondo ideale, giammai al centro di una realtà sociale sempre più cruda e disincantata, ma che trova tra le mura familiari e negli sguardi innamorati nonostante gli anni la sua isola felice, luogo fisico e spirituale dove sopravvivere e tramandarsi come esempio ai più giovani, che ne hanno senz’altro più bisogno.

Un sentimento poetico alto, tanto da travolgere l’autore tutto teso a dargli un volto e che giunge a dire: “Non so se ho saputo esternare in versi le sensazioni che provo e che ho provato. Ho cercato di descrivere le emozioni che in me ha generato il vivere questo nostro amore. Credo che ogni uomo abbia il dovere di rendere omaggio alla propria compagna ed in ogni situazione. Vivere l’amore non è facile! L’amore è sacrificio, ma sacrificio significa “rendere sacro” e non sempre ci si riesce. Anche “graffiandoci il cuore” si deve comunque continuare a vivere la vita”.

Una poesia cristallina e senza retorica quella di Giuliano, che insegue la sacralità dell’amore attraverso gli occhi sognanti dell’adolescenza, le speranze, i progetti andati in porto e quelle ferite che hanno finito per segnare i cuori, ma senza mai dividerli, allontanarli; al contrario rafforzandoli, nell’idea che al di là del tempo che ci appartiene “…l’amore resta!/A coltivare sogni ancor più grandi/Fragranza di farine per il pane/Amalgama di uve per un caldo/e rosso vino buono!

Il volume Graffiandoci il cuore di Michele Giuliano è presente su Amazon.

Di seguito alcune poesie tratte dalla stessa raccolta

Amore insegnami

Dell’amore ho conosciuto le gioie

e poi le angosce

Ho amato con l’impeto del vento

che precorre la tormenta

Ho saputo accarezzati come

fa l’onda con la sabbia

quando a sera poi s’acquieta

Ho compreso il volo

disegnato dalla piuma

volteggiando in mezzo

ai grattacieli

e stanca al fine si riposa

Ho scarpe consunte a ricordo

delle strade che ho percorso

Sono pronto a vivere!

E sono ritornato a te.

Amore insegnami

quanto arcobaleno c’è racchiuso

in una lacrima del cielo.

Quanta fatica in un sorso

di sudore

Quanta vita è contenuta

in una stilla del mio sangue

Quanto pesa il dolore che sgorga

da una goccia del tuo pianto

Canzone della Pioggia

Ti sussurrerò dolci parole

carpite al vento che

fa brezza tra le foglie

a primavera.

Accarezzerò il tuo corpo

con la dolcezza dell’onda

che si placa sulla spiaggia

nel tramonto sereno

a fine estate

Inviterò la pioggia fine

di settembre a danzare

sulle righe di un fiabesco

pentagramma,

disegnando note d’una

melodia che scriverò per

te.

Canterò del nostro

amore!

Ti accoglierò tra le mie

braccia!

La mia mano tra i capelli

guiderà il tuo capo

a posarsi sul mio cuore.

Dimentica i rumori

del mondo

Abbandona all’oblio gli umani

affanni.

Riposa dentro me

Trova tregua nel calore

del mio amplesso.

Il tempo non logora chi

s’ama!

Segue biografia dell’autore

Michele Carmine Giuliano è nato a San Paolo di Civitate il 23 aprile del 1955 dove ha vissuto fino al termine delle scuole Elementari. Ha continuato gli studi presso l’istituto dei Missionari Comboniani a Troia (FG) dove è rimasto sino alla fine Ginnasio che ha frequentato a Foggia presso il “ Ginnasio Liceo Lanza”. Ha terminato il Liceo Classico a Bari al “Quinto Orazio Flacco” e dopo un anno di università si è trasferito a Milano dove, dopo un anno passato come studente/lavoratore, ha dovuto abbandonare il corso di Scienze Biologiche. Felicemente sposato con tre figli è già due volte nonno. Con entusiasmo ha partecipato alla raccolta antologica “UNA POESIA PER L’ARTE” e con lo stesso entusiasmo ha aderito ad una seconda raccolta di autori vari “POETICAMENTE…..I SUONI DELL’ANIMA”. Partecipazione anche alla raccolta “SIAMO TUTTI DI…VERSI!” e al reading poetico “ALEXINA” dedicato alla città di Lesina e ad altre iniziative con il comitato “INSIEME PER L’ARTE.” In “self publishing” ha pubblicato la raccolta di poesie d’amore “HO SCRITTO DI NOI”. Una successiva raccolta di versi in dialetto sanpaolése ed italiano “VOCI DALLA MIA TERRA” ed un volume di racconti intitolato “SCUTALÓ”. Entrambi dedicati alla sua terra, come pure il volume “LÀ DOV’È IL MIO CUORE” che raccoglie racconti e versi in dialetto ed in italiano. Targa ed attestato di merito alla IV edizione del Premio di Poesia Alda Merini. Nel 2016 ha vinto il premio di poesia dialettale indetto dall’Associazione IL ROVO di Cagnano Varano. Ha contribuito alla raccolta firme e fondi per il restauro della Chiesa di San Nicola ed è, con altri, organizzatore ed attore nelle manifestazioni culturali estive. Recentemente ha pubblicato un volume di ricerca storica “UNA TERRA, UNA STORIA DI CUI ESSER FIERI” ; un secondo volume di racconti dal titolo “U PÉT VRASCÉR” ed un secondo volume di poesia dialettali intitolato “U FUCARÍL”. Nell’aprile 2021 ha pubblicato una raccolta di haiku e testi poetici di grandi autori coniugando De André, con Prévert, Nomadi con Juan Arias e Saramago ed anche testi di autori anonimi dal titolo HAIKU E PREFERITE