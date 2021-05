SAN SEVERO – LITIGA CON LA MOGLIE, MUORE TRAGICAMENTE ANZIANO IN VIA LUFINO!

Dramma in un’abitazione di via Ernesto Lufino a San Severo. Un anziano di 84 anni, Furio Iannace è morto tragicamente, forse in seguito ad una banale lite con la moglie 81enne, Maria Protano. A quanto si apprende, sarebbe stata la donna a chiedere l’intervento dei carabinieri ai quali avrebbe riferito che durante un litigio avrebbe spinto il marito procurandone la caduta rivelatasi mortale. Indagini in corso per ricostruire con precisione l’accaduto.

FONTE L’IMMEDIATO