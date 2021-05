L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica che a seguito dei test pregara previsti dal protocollo FIP sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo squadra. La società si è prontamente attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli sanitari vigenti.

Si attendono decisioni ufficiali per la gara in programma domani prevista per le ore 17.