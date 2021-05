FOGGIA – SODDISFAZIONE DELLA TERRITORIALE PER LA NOMINA DI ROCCO SALATTO A VICE PRESIDENTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA PUGLIA

SODDISFAZIONE DELLA TERRITORIALE DI FOGGIA PER LA NOMINA DI ROCCO SALATTO A

VICE PRESIDENTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA PUGLIA

Rocco Salatto Presidente G.I. di Confindustria Foggia, è stato

nominato Vice Presidente dei G.I. di Confindustria Puglia, andrà ad affiancare insieme all’altro V.P. Marica Lorusso, il Presidente Regionale G.I. Alessio Nisi, nelle molteplici attività programmate dal Movimento pugliese per il prossimo

triennio.

Rocco Salatto ha espresso molta soddisfazione per la rappresentanza ottenuta dalla territoriale di Foggia e vivo compiacimento per la carica ricevuta che premia

il lavoro svolto in ambito regionale.

Grande piacere ed apprezzamenti sono stati espressi dal Presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Dimauro, il quale ha dichiarato che la nomina di Rocco Salatto costituisce un’ulteriore opportunità per un rafforzamento e la crescita dei Giovani Imprenditori di Capitanata, da tempo proficuamente impegnati nelle dinamiche della politica associativa.