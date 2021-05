SAN SEVERO – NOMINATA LA COMMISSIONE PER LA IV EDIZIONE DEL CONCORSO PER STUDENTI “COSTITUZIONE: DIRITTO VIVO”

NOMINATA LA COMMISSIONE PER LA IV EDIZIONE DEL CONCORSO PER STUDENTI “COSTITUZIONE: DIRITTO VIVO”.



Con precedente comunicazione, il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, hanno annunciato la IV Edizione del CONCORSO PER STUDENTI “COSTITUZIONE: DIRITTO VIVO”.

Ora, con determinazione dirigenziale, a firma del Segretario Comunale Dirigente ad interim Area II Vito Tenore, si è proceduto alla NOMINA della COMMISSIONE PER la VALUTAZIONE degli ELABORATI.

La Commissione, formata da personalità esperte nei vari settori del Diritto, della Cultura e della Comunicazione, risulta così composta:

– Avv. Antonio Giuliano Mario Iannarelli, di San Severo, Presidente di Commissione;

– Dott.ssa Elvira Cannelonga, di San Severo, Componente;

– Dott. Antonio Gianfilippo d’Amico, di San Severo, Componente.

La funzione di Segretaria verbalizzante sarà svolta dalla dott.ssa Gabriella Ambra Vittoria Inglese Dipendente comunale presso l’Ufficio Cultura.

Giova precisare che nessun compenso spetta ai componenti della Commissione.

La IV Edizione del Concorso “Costituzione: Diritto Vivo” prevede l’assegnazione di 7 premi di euro 500,00 alla proposta classificata al primo posto per le seguenti categorie:

Scuola Primaria – categoria letteraria

Scuola Primaria – categoria figurativa

Scuola Sec. di 1° gr. – categoria letteraria

Scuola Sec. di 1° gr. – categoria figurativa

Scuola Sec. di 2° gr. – categoria letteraria

Scuola Sec. di 2° gr. – categoria figurativa

Categoria multimediale (unica).

San Severo, 7 maggio 2021

L’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo