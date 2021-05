SAN SEVERO – “Sciascia e la Puglia”. A 100 anni dalla nascita del grande drammaturgo oggi Incontro on line su piattaforma Zoom alle ore 19 del Club Inner Wheel San Severo Carf

“Sciascia e la Puglia” A 100 anni dalla nascita del grande drammaturgo



Incontro on line su piattaforma Zoom organizzato per venerdi 7 maggio ore 19 dal Club Inner Wheel San Severo Carf

“Sciascia e la Puglia” è il titolo dell’incontro organizzato per venerdì 7 maggio a partire dalle 19 dal Club Inner Wheel San Severo. L’incontro sarà presentato da Concetta Pacentra, presidente Inner Wheel Club San Severo Carf e sarà moderato da Antonella Pellegrino, segretaria dello stesso Club Inner. Relazioneranno sul tema: La scrittrice Lucia Tancredi e lo scrittore Antonio Motta. “Qual è stato il rapporto – spiega la presidente del locale Club Inner Wheel , Pacentra -, tra il grande scrittore e la Puglia? Quali sono stati i luoghi preferiti e quali gli aneddoti? Quali e quante frequentazioni a cominciare dalla sua amicizia con il noto editore Vito Laterza ed i contatti con gli intellettuali Tommaso e Vittorio Fiore, Bodini, Giacovazzo, Nigro, Di Ciaula, Candida, il pittore Domenico Cantatore. A 100 anni dalla nascita del grande drammaturgo, sono tanti i fili che lo legano alla Puglia”. Lo scrittore Antonio Motta ha dedicato a Sciascia l’archivio a San Marco in Lamis (FG) e molti saggi di cui l’ultimo “Nella crepa di un muro. Sciascia, Moro e la Puglia”. Tutte le tematiche e gli interrogativi saranno affrontati nella conversazione on line tra gli scrittori Tancredi e Motta. Coloro che volessero partecipare possono richiedere il link all’indirizzo mail della segretaria dell’Inner Wheel Club di San Severo: apsansevero@gmail.com