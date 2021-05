MARGHERITA DI SAVOIA – IL 12 MAGGIO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER MERCOLEDÌ 12 MAGGIO ALLE ORE 16.30



Un solo punto all’ordine del giorno, ma molto importante, per la seduta di consiglio comunale convocata per mercoledì 12 maggio con inizio alle ore 16.30 in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione: l’argomento è “Opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia – Località Erba dei Cavallari, Cannafesca, Foce Fiume Ofanto, I.T.T.A., Bastia, Ischia – Approvazione Progetto definitivo”.

L’approvazione di tale progetto, oltre a mitigare il rischio idrogeologico per la porzione di territorio del Comune salinaro più vicina alla foce del fiume Ofanto, favorirà infatti la realizzazione di nuovi insediamenti turistici ed alberghieri.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.