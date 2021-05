SAN SEVERO – LA FESTA PER I 36 ANNI DELL’AVO. RICONOSCIMENTI PER I VOLONTARI DA 10 ANNI E PER LA VICE PRESIDENTE PUGLIA LUCIA FANTASIA, VOLONTARIA DA 30 ANNI

AVO SAN SEVERO ODV



Comunicato stampa

Il 6 maggio scorso si è tenuta in presenza l’Assemblea ordinaria dei Soci AVO SAN SEVERO, con l’Approvazione unanime del Bilancio Consuntivo 2020 (chiuso in attivo) e del Programma 2021.

In un clima partecipe e in comunione d’intenti, sono stati evidenziati tutti i punti salienti della Relazione annuale del Presidente Francesco Leccese, nella quale si elencano le numerose iniziative e donazioni fatte dall’Associazione nell’anno 2020.

Nonostante l’AVO SAN SEVERO, da 36 anni presente nei reparti del “Masselli – Mascia” con i Volontari che offrono in turni quotidiani presenza, ascolto, aiuto e calore umano, abbia subito la sospensione dal servizio dovuta all’emergenza sanitaria da covid 19, è riuscita comunque a dare un segno tangibile della sua presenza e vigtalità con Progetti di raccolta fondi pro Ospedale, donazioni di biancheria ed intimo per i ricoverati, di pensieri fatti a mano per Natale e tanto altro ancora.

Per concludere in bellezza l’Assemblea dei Soci, si è perpetuata una bella tradizione associativa che ha visto premiare con spillette del logo AVO, il Presidente Francesco Leccese e un gruppo di Volontari che hanno compiuto i 10 anni di volontariato.

Hanno ricevuto una pergamena ricordo la vice Presidente Tommasa Mastrapasqua e i Volontari con 25 anni di AVO.

Una targa, offerta dal Consiglio Esecutivo, è stata donata dalla Consigliera Annamaria Laudaddio alla vice Presidente AVO PUGLIA Lucia Fantasia, per i 30 anni di servizio (è la Volontaria AVO con più anni di servizio in tutta la Puglia) e per i numerosi ruoli gestionali ricoperti nel tempo anche a livello regionale.

Un’Assemblea densa di argomenti ma soprattutto di commozione ed emozioni: nel rivedersi dopo mesi in presenza, nel condividere la gioia dei Colleghi premiati e nella speranza che la pandemia sia presto solo un brutto ricordo.

Siamo distanti, ma i cuori battono all’unisono!!