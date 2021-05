CALCIO SERIE C – SUPER FOGGIA, BATTE IL CATANIA E CONTINUA LA CORSA PROMOZIONE!!!

Di Lino Mongiello

Catania, 9 maggio 2021. Clamoroso al Cibali … Un Super Foggia, contro ogni pronostico, supera a domicilio il Catania (1-3) e continua il proprio percorso nei playoff. La prova dei rossoneri, esemplare sotto tutti i punti di vista, fa comprendere ancor di più quanto nel calcio siano indispensabili, più del denaro, altri fattori. Fattori che il Foggia, plasmato da Corda e guidato da Marchionni, li ha veramente tutti. Questa è una squadra con gli attributi. Voglia di lottare, determinazione, cuore e, tant’altro. I ragazzi di Marchionni hanno fortemente voluto compiere questa impresa Il Catania, invece, rimane con un palmo di naso e deve abbandonare i propositi di vittoria negli spareggi. Per il Foggia, invece, la corsa continua. Non si sa fin dove arriverà la compagine pugliese, ma al momento va applaudita. A scena aperta per tutto quanto fatto da quel lontano fine e torrido mese di agosto ad oggi. Con una gara perfetta sotto tutti i punti di vista. Con un grande Fumagalli, nonostante l’incertezza sul gol degli etnei, uno splendido Curcio, ubn Balde finalmente finalizzatore. Ma tutti sono stati all’altezza della situazione. Ognuno ha svolto il compito ricevuto. Bloccando l’ex Piccolo e l’ispiratore delle fonti del gioco avversario, Maldonado. Il Catania aveva pure due risultati su tre per poter passare al turno successivo e, ovviamente, anche il fattore campo a disposizione. Mister Baldini non intendeva correre rischi aveva detto in conferenza stampa, intendendo giocarsela e non badare ad eccessivi tatticismi. Dall’altra parte Marchionni ritrovava tra i disponibili Fumagalli. Non una cosa da poco. Anche perché, in effetti, il Catania, partito a spron battuto, s’è imbattuto nella bravura dell’esperto portierone rossonero a negare il vantaggio in più frangenti. Maldonado (1’ e 8’), Dall’Oglio (16’), Reginaldo (18’) e Giosa (19’) hanno avuto ottime opportunità ma, come detto, SuperFumagalli ha negato la gioia del gol. Il Foggia pur soffrendo e in affanno, ha provato la ripartenza in velocità. Dopo la sfuriata etnea i rossoneri sono saliti di tono e portati prepotentemente nella metà campo avversa. Garofalo (33’) ha avuto la palla buona per far male ma ha calciato debolmente tra le braccia di Martinez. Il Foggia ha così preso fiducia e dopo 1’ ha tramortito il Catania. Il lungo rinvio di Del Prete è stato “spizzato” di testa da Curcio a liberare Balde in area. L’attaccante rossonero ha superato Giosa e battuto Martinez. Il Foggia ha preso fiducia e avrebbe potuto raddoppiare con Kalombo (40’) ad insegue un pallone vagante e a crossare per un compagno che non è arrivato puntuale. Poi Curcio (44’) e Vitale (47’) di testa, da ottima posizione, non trovavano il colpo vincente. Il vantaggio dei primi 45’ è stato ampiamente meritato. In avvio di ripresa il Catania spinge con veemenza. Ha l’occasione del pari con Calapai (4’) ma ancora Fumagalli, è determinante. La spinta dei padroni di casa è ancor più forte e ci vuole tutta la bravura di Fumagalli per tenere in piedi il gol di vantaggio. Il numero uno rossonero si oppone a Reginaldo (6’) di piede e sulla respinta della difesa Maldonado colpisce il palo. Ma, come avvenuto nella prima frazione, il Foggia colpisce ancora. Con un’azione da manuale del calcio. Salvi pennella lungo per Curcio (19’) che s’invola verso Martinez, lo supera e seppure in caduta spedisce la sfera in fondo al sacco. 0-2 per il Foggia ma il Catania non si disunisce. Anzi Baldini inserisce Di Piazza e Manneh per giocare il tutto per tutto. Il Catania dimezza subito lo svantaggio con un calcio di punizione dai 25 metri di Maldonado (24’) che non trova pronto Fumagalli, fino a quel punto il migliore in campo ma che non gli evita comunque il sette in pagella. . Il Foggia però in contropiede è micidiale. Curcio lancia per Balde (27’) e volata verso Martinez per poi superarlo per la seconda volta. 1-3 per il Foggia e partita chiusa ? Non proprio in quanto Maldonado (31’) dalla stessa posizione riprova a sorprendere Fumagalli che respinge con i pugni. Poi ancora il portiere salva su Di Piazza (35’) da distanza ravvicinata. E la miglior tenuta fisica e atletica dei rossoneri prevale su uno stanchissimo Catania. Al triplice fischio del Signor Maranesi, ottima la sua direzione, Fumagalli e compagni fanno festa con il loro tecnico. Il campionato continua. Senza aspettative ma con tanta tanta energia e voglia di far bene.



CATANIA – FOGGIA 1-3

CATANIA (4-3-3): Martinez 5; Calapai 5, Silvestri 5.5, Giosa 4.5 (42’ st Rosaia sv), Pinto 5.5 (1’ st Zanchi 5); Welbeck 5.5, Maldonado 6.5, Dall’Oglio 5.5 (22’ st Manneh 6); Piccolo 5 (22’ st Di Piazza 6), Sarao 5.5, Reginaldo 5.5 (13’ st Golfo 5). In panchina: Santurro, Sales, Claiton, Izco, Vrikkis, Agapios. Allenatore: Baldini 5.5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 7; Salvi 7 (51’ st Cardamone sv), Germinio 7, Del Prete 7 (38’ st Galeotafiore sv), Kalombo 7, Vitale 7 (33’ st Said sv), Rocca 7, Garofalo 7 (51’ st Moreschini sv), Di Jenno 7; Curcio 8 (51’ st Pompa sv), Balde 8. In panchina: Di Stasio, Jorio, Iurato, Morrone, Dema, D’Andrea, Nivokazi. Allenatore: Marchionni 8.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino 7.

RETI: 34’ pt Balde, 19’ st Curcio, 24’ Maldonado, 27’ Balde.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Vitale, Balde, Silvestri, Calapai, Said. Angoli: 4-3. Recupero: 2′, 5′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.