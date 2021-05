FOGGIA INBICI: Corso di formazione sul Mobility management nell’abito del progetto Fogga4bike.

Continuano le azioni per la mobilità sostenibile, con l’attivazione di un percorso formativo aperto a tutte le aziende e Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti; dura 4 giorni, è gratuito e si inserisce nel progetto Foggia 4 Bike. Dopo la realizzazione delle piste e le azioni di sensibilizzazione, si attiva il percorso di “didattico-formativo” nell’innovativo campo del mobility management.

La grande rivoluzione per una mobilità sostenibile cominciata con le azioni di carattere infrastrutturale, continua attraverso un percorso educativo e culturale finalizzato al coinvolgimento al mondo delle imprese e Aziende Pubbliche foggiane con più di 100 dipendenti affinché adottino scelte eco-sostenibili negli spostamenti quotidiani.

Con il progetto Foggia 4 Bike, promosso dal Comune di Foggia in collaborazione con Partner privati, si attiva un corso di formazione gratuito sul mobility management, suddiviso in moduli per una durata complessiva di 4 giorni che sarà organizzato in streaming.

La nuova azione per la mobilità sostenibile contenuta nel progetto Fogia4bike, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola e casa-lavoro al fine di contrastare problemi di inquinamento, sicurezza e vivibilità urbana, rende quindi operative le azioni per dare esecuzione a quanto nella l. 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, che all’art. 5 comma 1 prevede espressamente che i progetti finanziati nell’ambito del predetto Programma siano diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, […] di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing; percorsi protetti per gli spostamenti […] tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta; laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili; programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.

L’amministrazione Comunale ancora una volta accanto alle imprese e le Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti che in virtù Decreto Rilancio, convertito con l. 17 luglio 2020 n. 77, ha reso, per le stesse, l’obbligo alla nomina di un mobility manager per la redazione, da addottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, di un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro.

Il Comune invita quindi tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni di Foggia a partecipare GRATUITAMENTE al CORSO DI FORMAZIONE SUL MOBILITY MANAGEMENT che verrà organizzato, in modalità streaming, nell’ambito del progetto Foggia4Bike suddiviso in moduli per una durata complessiva di 4 giorni.

Per aderire e scegliere la data preferita per il corso, compilare il modulo accessibile al seguente link.

Modulo di adesione

Gli utenti saranno successivamente contattati per i dettagli organizzativi.

_______________________________

