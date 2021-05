LE SPIAGGE DI MARGHERITA DI SAVOIA ANCORA PREMIATE

CON LA BANDIERA BLU PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE

Le spiagge di Margherita di Savoia hanno ricevuto per l’ottavo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu: l’ufficializzazione è avvenuta oggi, lunedì 10 maggio 2021, nella videoconferenza cui hanno partecipato il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto e l’assessore al turismo dott.ssa Francesca Santobuono. Per il 2021 sono 201 le spiagge italiane insignite del prestigioso riconoscimento: 17 tra queste si trovano in Puglia, che risulta dunque sul podio di questa speciale classifica, e fra di esse figura per l’ottava volta Margherita di Savoia.

La Bandiera Blu è il vessillo conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) a quelle località che rispettano i criteri di una gestione ecosostenibile del territorio. I criteri imperativi per l’assegnazione della Bandiera Blu sono rappresentati dalla qualità delle acque di balneazione (in base a regole più restrittive rispetto alla normativa nazionale possono essere prese in considerazione solo quelle classificate come “eccellenti” negli ultimi quattro anni) e dai i regolari campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva. Solo se tali criteri vengono rispettati si può accedere alle successive valutazioni, ossia l’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, il corretto svolgimento della raccolta differenziata, l’esistenza di aree pedonali e piste ciclabili, arredo urbano ed aree verdi, un’idonea dotazione dei servizi di spiaggia, l’accessibilità per tutti con l’abbattimento delle barriere architettoniche, spazi per l’educazione ambientale e così via.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Margherita di Savoia si riconferma ancora una volta fra le eccellenze della balneazione italiana e le nostre spiagge vedranno sventolare anche quest’anno la Bandiera Blu. Tutto questo è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e conferma la capacità di fare sistema tra ente locale e operatori del settore turistico e balneare. La nostra amministrazione comunale, con l’assessore al turismo dott.ssa Francesca Santobuono, è fortemente impegnata ad attuare queste importanti sinergie istituzionali. Il resto è frutto della serietà dei nostri operatori turistici e della qualità dei servizi dei nostri stabilimenti balneari che contribuiscono a valorizzare l’immagine di Margherita di Savoia, corroborata dalla qualità delle nostre acque di balneazione che ha trovato puntuale conferma nel rapporto recentemente presentato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, dove sono state definite ancora una volta eccellenti. Non posso che concordare con l’amico consigliere regionale Filippo Caracciolo, che tanto si è speso e si spende per il nostro territorio: questi dati rappresentano un grande risultato poiché la buona qualità delle acque è il presupposto principale dal quale far ripartire la promozione turistica della nostra terra e rilanciare le attività ricettive, balneari, della ristorazione, dell’ospitalità e dell’accoglienza. Sono tutti settori che hanno bisogno di un forte sostegno anche a livello istituzionale per recuperare i danni causati dalla pandemia sotto il profilo economico e sociale».