LUCERA – Nasce l’associazione politico-culturale “R-Innoviamo Lucera”

Si è da poco costituita a Lucera l’associazione politico-culturale “R-Innoviamo Lucera”, momentaneamente ubicata in via Attilio Lombardi n. 9, finalizzata a consentire la partecipazione alla vita politica e sociale dei cittadini che non si riconoscono, parzialmente o interamente, nelle forme partitiche esistenti e che intendono dare priorità a temi quali la trasparenza, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile. Si è da poco costituita a Lucera l’associazione politico-culturale “R-Innoviamo Lucera”, momentaneamente ubicata in via Attilio Lombardi n. 9, finalizzata a consentire la partecipazione alla vita politica e sociale dei cittadini che non si riconoscono, parzialmente o interamente, nelle forme partitiche esistenti e che intendono dare priorità a temi quali la trasparenza, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile.

L’associazione, presieduta da Viviana Simonetti e che vede come segretario organizzativo, come tesoriere e come addetto stampa rispettivamente Felice Scioscia, Antonella De Sabato e Greta Notarangelo, costituisce la naturale prosecuzione dell’esperienza politica nata nel 2019 con la lista “Senso Civico per Lucera”, presentatasi alle elezioni comunali del 2020 con la denominazione “De Sabato Sindaco per Lucera”, pertanto, anche tramite i propri rappresentanti negli organismi politici della città, vuole essere un punto di riferimento per un generale rinnovamento dell’azione amministrativa, collaborando con tutti i partiti ed i movimenti che intendano apportare un contributo in termini di sviluppo socioeconomico del territorio. Essa si propone, tra l’altro, di promuovere incontri, dibattiti e conferenze su temi di carattere locale, nazionale ed internazionale, e di intervenire nei settori della cultura, dell’istruzione, del tempo libero e della ricerca scientifica attraverso l’avvio di attività ricreative di diversa natura e di iniziative che mirino alla crescita della coscienza ambientale nei giovani.

L’associazione, infine, anche tramite i consiglieri comunali Giuseppe De Sabato ed Angelo Ventrella, che hanno aderito alla stessa, non mancherà di svolgere il proprio ruolo propositivo in tema di sviluppo della città e di azioni concrete tese a superare l’attuale momento critico che Lucera vive.

(Lucera, 10 maggio 2021)

(In allegato il simbolo dell’associazione ed il comunicato stampa in formato Word)

Contatti: Viviana Simonetti (Presidente), tel. 3384999892