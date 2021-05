MANFREDONIA – La settimana dell’Ambiente di Borgo Bambino. Tante attività, tra cui l’inaugurazione di un orto didattico realizzato dai pazienti psichiatrici del Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale ‘Alda Merini’

La settimana dell’Ambiente di Borgo Bambino

Tante attività, tra cui l’inaugurazione di un orto didattico realizzato dai pazienti psichiatrici

del Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale ‘Alda Merini’

Robotica educativa, cucito creativo, orienteering e lezioni di sostenibilità in uno speciale orto didattico. Sono tanti gli appuntamenti della Settimana dell’Ambiente organizzata a Manfredonia da Borgo Bambino, progetto multidisciplinare selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Si partirà martedì 11 maggio con il recupero di vecchi tessuti inutilizzati che negli spazi di Orto Urbano diventeranno accessori durante il laboratorio di cucito creativo dedicato proprio al riuso, in programma dalle 16.30 alle 18.00. A seguire, presso la Parrocchia San Giuseppe, le psicologhe de ‘Il Ruolo Terapeutico’ terranno un laboratorio di educazione alla raccolta differenziata intitolato “Il bambino che parlava alla Terra”.

Giovedì 13 maggio alle 10.30 è prevista l’inaugurazione di un nuovo orto didattico realizzato nel giardino del plesso Parco Pellegrino della scuola Don Milani Uno + Maiorano, a conclusione del progetto di inclusione sociale dell’Associazione Psychè che ha visto pazienti psichiatrici insegnare ai piccoli allievi l’amore e il rispetto per l’ambiente. Alla cerimonia parteciperanno, oltre alla capofila del progetto Borgo Bambino Barbara Torraco e al dirigente della scuola Domenico Zerella Venaglia, anche il commissario straordinario del Comune di Manfredonia Francesca Crea; Romina La Macchia, responsabile Ufficio di Piano Ambito Sociale di Zona e Maria Sipontina Ciuffreda, dirigente del settore Servizi alla Persona. All’inaugurazione seguirà una lezione di botanica curata da Giuseppe Albanese, naturalista e vicepresidente della Patto Consulting Impresa Sociale, che si svolgerà tra i banchi di legno realizzati durante un corso di falegnameria tenuto sempre dai pazienti del Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale ‘Alda Merini’. Nel pomeriggio di giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 presso la Parrocchia Sacra Famiglia, sarà la libreria Giunti di Foggia a tenere un laboratorio di lettura sui cambiamenti climatici. La stessa libreria ha scelto di donare a Borgo Bambino dei libri grazie ai quali sarà allestita una mini-biblioteca a bordo del Camper del progetto.

‘Educare i più piccoli al rispetto per l’ambiente e per la natura è di fondamentale importanza, dichiara Barbara Torraco. Questo è un punto centrale del progetto Borgo Bambino che ha voluto organizzare con i suoi partner una settimana intera di eventi per abituare i bambini all’idea del riuso, del riciclo e della sostenibilità. Bambini educati oggi saranno adulti consapevoli domani’.

La settimana dell’ambiente si chiuderà venerdì 14 maggio con un doppio appuntamento. Dalle 16.00 alle 19.00 la parrocchia Sacra Famiglia accoglierà ‘Differenziamo con il Coding’, un laboratorio di robotica con cui i creativi di MAC Academy educheranno alla raccolta differenziata simulando, con l’aiuto di un vero e proprio drone, piccole operazioni di volo per il monitoraggio del territorio su una riproduzione in scala della città di Manfredonia. Contemporaneamente, nei campi che circondano la Parrocchia San Giuseppe, i ragazzi saranno accompagnati dagli sportivi della UISP di Manfredonia in attività di orienteering e passeggiate alla scoperta del territorio.