SAN PAOLO CIVITATE – IL CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE GEPA NEL VOLONTARIATO

L’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di Foggia odv, impegnata nel coc (centro operativo comunale) di San Paolo di civitate, dal 15 novembre 2020, Svolge servizio di protezione civile covid 19 E fornisce assistenza alla popolazione fornendo un servizio di acquisto farmaci e generi alimentari per le persone in quarantena.

Sono impegnate 5/6 unità al giorno senza sosta, dal 4 marzo vede impegnate tali unità anche nei centri vaccinali, fornendo assistenza, controllo temperatura e registrazione dei dati dei pazienti in attesa di vaccino. Il presidente ha provveduto ad effettuare test sierologici per tutti i volontari impegnati al centro vaccinale. Pertanto gli stessi volontari che sono: Tosiani Gianluca, Coppola Rosa, Landolfo Vito Giannubilo Nicola e Giannubilo Leonardo, per una maggiore tutela sono stati sottoposti al vaccino. Il presidente ringrazia i propri volontari impegnati da 8 mesi senza sosta nello svolgere servizio di protezione civile, il sindaco, il comando stazione carabinieri e il comando di polizia locale per la collaborazione e la disponibilità fornita in questa emergenza nazionale.