SAN SEVERO – LA BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” DA MERCOLEDI’ 12 MAGGIO RIAPRE AL PUBBLICO CON ALCUNI SERVIZI

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino informano la cittadinanza che da mercoledì 12 maggio 2021 la Biblioteca comunale “A. Minuziano” riaprirà al pubblico con i seguenti servizi:

– Prestito librario locale e restituzione libri (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30);

– Prestito Interbibliotecario (previo appuntamento).

Si precisa che sono sospesi i seguenti servizi: lettura di quotidiani e riviste, consultazione libraria e documentaria, ricerche in Archivio Storico e l’accesso alle Sale Studio e Convegni.

Al fine di garantire il rispetto delle norme per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, l’accesso ai servizi di prestito avverrà preferibilmente nei seguenti modi:

– la prenotazione dei libri da richiedere in prestito può essere effettuata contattando il numero 0882-339618;

– la prenotazione dei libri da richiedere in prestito può essere effettuata scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica bibliotecasansevero@comune.san-severo.fg.it, dopo aver consultato il catalogo on-line della Biblioteca presente sul sito OPAC FOGGIA (effettuare la RICERCA per titolo o autore cliccando su RICERCA AVANZATA e inserendo nel menu a tendina delle Biblioteche la voce Minuziano). Nel caso in cui l’utente non avesse la possibilità di accedere ad internet, potrà recarsi direttamente in Biblioteca per la scelta dei testi desiderati obbligatoriamente munito di GUANTI e MASCHERINA.

Per garantire il rispetto delle norme per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, la restituzione dei libri avverrà, invece, da parte dell’utente, obbligatoriamente munito di GUANTI e MASCHERINA, attraverso la immissione del volume in appositi contenitori situati all’ingresso della Biblioteca. Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso dell’utenza in Biblioteca sarà di una persona alla volta e sarà gestito dal personale della Biblioteca che provvederà a garantire la sicurezza del servizio e degli spazi. Non sarà possibile sostare nelle sale lettura adulti e ragazzi più del tempo necessario per la scelta dei libri. Per quanto riguarda il servizio di prestito interbibliotecario le richieste dovranno pervenire telefonicamente chiamando lo 0882-339618 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica prestitominuziano@comune.san-severo.fg.it

SAN SEVERO, 10 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo