CERIGNOLA – LA POLIZIA ARRESTA DUE CERIGNOLANI PERRICETTAZIONE E RICICLAGGIO DI AUTO E PARTI DI AUTODI PROVENIENZA FURTIVA

Nei giorni 5 e 6 maggio scorsi, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, a conclusione di indagini coordinate dalla competente A.G. della Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti per ricettazione e riciclaggio di auto e parti di auto di provenienza furtiva.

In particolare, in data 5 maggio veniva tratto in arresto D.D. cl.67 per ricettazione e riciclaggio di auto e di un motociclo, risultati rubati nel 2018 e nel 2020, a Cerignola, Foggia e Barletta, alcune con targhe applicate risultate anch’esse di provenienza furtiva. Il provvedimento veniva emesso a seguito di attività di indagine compiuta successivamente al rinvenimento da parte di personale del Commissariato di P.S. di Cerignola, il 30 settembre 2020, all’interno di un box del centro cittadino, dei citati veicoli tutti di cospicuo valore.

D.D., dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione per ivi rimanere agli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G..

In data 6 maggio, veniva tratto in arresto P.S. cl.97, per ricettazione di un furgone e 4 propulsori, abbinati ad altrettanti veicoli, tutti rubati tra il 23 ed il 24 marzo scorsi. Anche in questo caso, il provvedimento veniva emesso a seguito di attività di indagine compiuta successivamente al rinvenimento, da parte di personale del Commissariato di P.S. di Cerignola, in un autoparco, il 24 marzo scorso, dei citati veicoli e parti di veicoli di provenienza furtiva.

P.S., dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione per ivi rimanere agli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G..