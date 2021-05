FOGGIA – NOMINATI I VICE PRESIDENTI E I DELEGATI DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA FOGGIA

NOMINATI I VICE PRESIDENTI E I DELEGATI DEI GIOVANI IMPRENDITORI

DI CONFINDUSTRIA FOGGIA

———————————————————————————————————————–

Nella riunione del Consiglio Direttivo dei G.I. del 10 maggio u.s., il Presidente Rocco Salatto ha nominato i delegati e i vice presidenti del Gruppo.

Andranno ad affiancarlo nelle molteplici attività programmate dal Movimento per il prossimo triennio:

Vice presidenti – Bruno Pitta (con delega al Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori), Consiglia Cifaldi (con delega al Territorio), Romina Frisoli e Giovanni Zanasi.

Delegati – Laura Dimauro (Delega al Consiglio Regionale G.I. Confindustria Puglia e Education), Brenda Li Quadri (Comunicazione e Marketing).

Rocco Salatto ha dichiarato che il supporto dei colleghi nominati, unitamente a tutti gli altri iscritti al Movimento, sarà determinante per il rafforzamento e la crescita dei Giovani Imprenditori di Capitanata.