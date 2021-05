SAN SEVERO – LA “BIODOMENICA” DI LEGAMBIENTE. CONOSCERE I PRODOTTI NATURALI PER VIVERE MEGLIO

Si è tenuta domenica 9 maggio 2021, nella centralissima piazza della Repubblica di San Severo, l’iniziativa BIODOMENICA. Si è tenuta domenica 9 maggio 2021, nella centralissima piazza della Repubblica di San Severo, l’iniziativa BIODOMENICA.

Organizzata dal Circolo Legambiente San Severo “Andrea Pazienza” APS, con il fondamentale sostegno del CSV Foggia, ha favorito l’incontro tra produttori e consumatori di prodotti naturali.

Ad affiancare gli stand un dibattito sulla salvaguardia dell’ambiente e della salute, con particolare riferimento ai danni causati dalle plastiche, come da veleni e concimi chimici.

Non sono mancati momenti di incontro e ludici, anche per bambini, e una diffusione dei saperi diretti alla consapevolezza di quanto ognuno possa fare con le proprie scelte quotidiane per la salute del pianeta e di chi lo abita, attraverso la salubrità dell’aria, degli oceani, del mondo vegetale e animale – sullo sfondo i cambiamenti climatici e il necessario cambio di rotta.

Il Circolo Legambiente San Severo “A. Pazienza” APS, presieduto da Renato Regina ha visto la collaborazione della cooperativa Attivamente,

e il patrocinio del Comune di San Severo, insieme alla partecipazione di imprese del settore biologico.

Di seguito un video di sintesi della giornata