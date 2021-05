BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza, rinviate a data da destinarsi le gare con Casale e Orzinuovi

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo comunica che i tamponi molecolari effettuati in mattinata hanno confermato la positività al Covid 19 di due atleti, e pertanto, come previsto dalle normative sanitarie, è stato disposto dall’Asl per tutto il gruppo squadra la quarantena fiduciaria.

In seguito a tali provvedimenti e vista l’impossibilità di giocare, la società ha richiesto il rinvio delle partite previste per domani e domenica. La FIP ci ha comunicato lo spostamento sia della partita con Casale Monferrato che di quella con Orzinuovi. Restiamo in attesa di conoscere i tempi e le modalità di recupero delle stesse.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo