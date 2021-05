BASKET – SERIE A2 – Una stagione funesta. Altri due casi di positività per l’Allianz Pazienza

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo informa che, dai test antigienici effettuati come da protocollo nelle quarantott’ore antecedenti la gara con Casal Monferrato, sono risultati positivi due atleti del gruppo squadra. La società è in attesa delle conferme dai test molecolari e dei relativi provvedimenti delle autorità competenti, ma nel frattempo ha posto il gruppo squadra in quarantena fiduciaria e ha chiesto alla FIP ed alla Lega il rinvio delle gare con Casale e Orzinuovi.

Non appena si avranno notizie, sarà premura del club comunicare le decisioni dagli organi competenti.

Gli ultimi casi di positività al Covid19 sono il sigillo di una stagione irta di difficoltà, un anno complesso all’insegna dell’imprevedibilità. Eppure, le buone prestazioni messe in campo dagli uomini di Bechi ci lasciano ben sperare con una squadra in fiducia, mai doma contro ogni avversario in puro stile giallonero che, anche in quest’ultima parte di stagione, si gioca le sue chance per continuare la permanenza in Serie A senza magari passare necessariamente dai playout. Un impegno palese non soltanto della squadra e dello staff tecnico, ma anche della dirigenza sportiva, medica, dei collaboratori e della società tutta sempre vigili e volenterosi di offrire il proprio contributo per centrare l’obiettivo stagionale della salvezza.

Usciremo vittoriosi anche da queste ultime avversità, ne siamo certi.



Forza Neri, sempre!